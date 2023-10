Lali Espósito se mostró afectada por los ataques terroristas es Israel: «Demoledor e inaceptable»

Lali Espósito utiliza sus redes sociales para mostrar su postura respecto a los temas de política nacional e internacional. Así lo hizo despues de las elecciones PASO, cuando se mostró asustada por la posibilidad de que Javier Milei gobierne el país. Su comentario provocó un sinfín de reacciones a favor y en contra.

Sin embargo, eso no la limitó y volvió a manifestarse pero esta vez en cuanto a los ataques terroristas que sufrió Israel en los últimos días. «Quiero, aunque sea por este medio, enviar mi amor al pueblo de Israel. Enviar amor a todos los inocentes que sufren la mierda de la guerra. A todos los inocentes en este conflicto hostil e imposible» escribió en su cuenta oficial d eX, ex Twitter.

«Que tristeza. Envío amor y fuerza. Es realmente increíble que el mundo entero esté viendo este horror y no se pueda hacer nada. Me resulta demoledor e inaceptable pensar que esto está pasando. Que el ser humano pueda moverse desde el odio así, que desidia humana. ¡No a la guerra! A todos mis amores, amigos, familias queridas y fans les envío todo todo mi amor» finalizó.