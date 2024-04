Lali Espósito se conmovió en vivo al escuchar el relato de una mujer que sufrió de abuso

Lali Espósito está luciéndose en el rol de jurado para Factor X, un reality show de la televisión española en la que los participantes muestran su talento. Este tipo de formatos, acerca a muchas personas sin reconocimiento a la posibilidad de destacarse en la pantalla chica y lograr más alcance.

Recientemente, la cruda historia de una concursante conmovió a la actriz y cantante, que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto delante de las cámaras. «Me representa muchísimo, representa muchísimo la ansiedad que se vive por una etapa de mi vida en la que sufrí abuso sexual durante varios años, de pequeña» dijo Rosse, la participante en cuestión, luego de interpretar una canción de Lola Índigo.

«Me siento super orgullosa de cantar esta canción a la niña que fui y a la infancia que me robaron», manifestó. Luego, profundizó sobre su padecimiento y contó que los abusos ocurrieron desde «los cuatro años, hasta los trece. Mis padres no lo supieron hasta hará como tres años o así». «Me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes, o que lo hayan pasado, y que no se esté diciendo nada» expresó.

Mientras escuchaba la historia de Rosse, Lali Espósito se emocionó profundamente: «Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo.Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy», manifestó. «Del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir y vos lo hiciste y eso te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música» agregó, con apoyo y admiración hacia la artista.