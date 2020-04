Lali Espósito se anima al poliamor: “Tengo en mente abrir la pareja”

La cantante Lali Espósito habló sobre el poliamor y hasta confesó que le gustaría abrir su pareja con su novio Santiago Mocorrea.

Los últimos años en la carrera de Lali Espósito han sido sorprendentes. Llevó su música por todo el mundo con giras muy exitosas y hasta volvió a su primer amor que fue la actuación con una gran película como Acusada que se estrenó en 2018 junto a Leonardo Sbaraglia.

A principio de año Lali Espósito estaba en España trabajando para un thriller de acción llamada Sky Rojo para Netflix. Durante su estadía en Europa, varios medios especularon que la relación entre la cantante y Santiago Mocorrea estaba atravesando una tormenta.

Sin embargo, la propia actriz desmintió los rumores y confirmó que su relación estaba en un buen momento. Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo que se suspenda la grabación de la serie que incluiría dos temporadas y tuvo que regresar a la Argentina.

Luego de varios días de cuarentena junto a su novio Lali hizo un vivo de Instagram con Dalia Gutman y Sebastián Wainrach e hizo una confesión muy picante que nadie se la esperaba, ni su propio novio.

El conductor le preguntó si “¿Piensan abrir la pareja en algún momento?” y la propia esposa del humorista le dijo sorprendida “ay pero Sebastián que desubicado”. La cantante como siempre simpática comenzó a reírse y le dijo “está bien la pregunta”.

“Vos sabés que es algo que yo tengo siempre en mente. No me parece ni descabellado ni alejado. Demás está decir que no me parece mal, todo lo contrario es medio depende de cada persona”.

“Yo no descartó eso, no te digo ahora porque ahora no lo necesito ni lo siento. Creo que vos tampoco. En un futuro no lo descarto me parece que es natural también”, dijo Lali confensando algo que nadie se esperaba y que a varios hizo feliz.