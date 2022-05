Lali Espósito le dedicó un fogoso mensaje a Miguel Ángel Silvestre: “Este bombón”

Lali Espósito sorprendió en las redes con un llamativo mensaje para su ex compañero de la serie Sky Rojo, Miguel Ángel Silvestre, tras dar por terminadas las grabaciones del proyecto artístico que la llevó a vivir en Europa por un tiempo.

Lali Espósito está disfrutando de un espléndido presente laboral, no solo desde su carrera como cantante, sino en la actuación, como lo fue haber participado de la serie Sky Rojo, que la hizo conocer a grandes compañeros de trabajo, así como también le abrió las puertas a la popularidad en el exterior. Ya se terminaron las extensas jornadas de grabaciones de ese proyecto audiovisual y, con ello, debió despedirse de sus colegas, al menos, por estos momentos.

Así fue que utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecerle al actor Miguel Ángel Silvestre y, en esa misma historia publicada, aprovechó la oportunidad para decirle todo lo que siente por él y, además, dejarle un agradable piropo: “A este bombón lo voy a extrañar mucho”, le escribió Lali Espósito sobre la imagen de una postal, en la que se puede ver, al actor, de pie y apoyado sobre uno de los laterales del marco de una puerta, comentario al que le sumó un emoji en forma de corazón y de color blanco.

Ante diferentes demostraciones de afecto que se suceden en las redes y que personalidades como Lali Espósito no duda en compartir y manifestar el cariño por sus compañeros de trabajo, que terminan convirtiéndose en amigos, comienzan a surgir los rumores de romance, pero no son confirmados por los protagonistas, aunque, muchas veces, deciden desmentirlo; como fue el caso del español Diego Domínguez: “Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”, le confirmó a Juan Etchegoyen, para Mitre Live.

Tras esa primera explicación, el actor sumó: “En ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada”, enfatizó. Luego, Domínguez hizo referencia a su trayectoria artística: “Yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y me importa es hablar de ello y no nada de esto, pero el sensacionalismo termina ganando, es un amor odio con esas cosas”, expresó.