Lali Espósito habló de su sexualidad: «Me di cuenta que no estaba sola en eso»

Lali Espósito es un ícono de varias generaciones. Comenzó su carrera artística a los 10 años de la mano de Cris Morena y actualmente es la cantante pop del momento. Es reconocida internacionalmente y tienen un carisma que la convierte en una figura amada en cada país visita.

Recientemente brindó una entrevista a un medio mexicano, en la cual habló de su faceta actoral, musical y personal. En un momento de la charla, la actriz contó cómo fue el momento en el que hizo públicos sus gustos en la sexualidad: «Para mí fue muy natural porque yo gocé del privilegio de sentirme acompañada en eso» reveló, «entendí que no hacía falta tener miedo porque tenía una gran red, no solo en la intimidad, sino también en lo que yo representaba con la música» agregó.

La cantante reveló que sentía atracción por hombres y mujeres: «Me di cuenta que tenía mucha gente que me iba a sostener y no estaba sola en eso. Porque yo creo que al final, y esto es algo que recojo de un montón de mis amigos que forman parte de la comunidad, de gente que tengo muy cerca en la vida, es el miedo lo que te vuelve infeliz» reflexionó.

En referencia a la idea de ser una representante de la temática, manifestó: «No levanté ningún cartel, simplemente cuando me lo preguntaron, contesté con sinceridad». Finalmente, profundizó sobre la reacción de los demás, al ser ella una figura pública: «Hubo personas que se sorprendieron, otras no, aun así me siento abrazada por gente, me siento afín a muchas personas que me abrazan y que me acompañan como yo a ellos. Es recíproco».