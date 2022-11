Lali Espósito explicó por qué elige vivir en Argentina: «Sigo confiando en este país»

En la actualidad, Lali Espósito es una de las artistas argentinas más queridas a nivel internacional, sobre todo después del éxito de «Sky Rojo», la serie de Netflix que grabó en España. A pesar de poder disfrutar de todos los lujos, la actriz confesó que elige seguir viviendo en Buenos Aires.

«Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano. Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado.», sostuvo la artista en diálogo con Tatiana Schapiro para Teleshow.

Asimismo, afirmó que si bien tiene muchas quejas, opta por quedarse con lo lindo que tiene el país. «Tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina. Tenemos cosas de mierda sí, pero cosas que no hay en otro lado. Y yo hoy elijo abrazar esas cosas y estar en mi país», señaló. Y remarcó: «Yo sigo confiando en este país y hago las cosas bien en mi país porque yo soy de acá. Me parece lindo eso.