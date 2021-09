Lali Espósito enfrentó a Ángel de Brito en sus redes sociales

El conductor había dejado entender que la artista no quería actuar junto a Tini Stoessel, pero la ex “Casi ángeles” desmintió estos dichos.

Ángel de Brito venía anticipando que Tini Stoessel y Lali Espósito darían un show juntas, pero finalmente aclaró que la ex “Casi ángeles” se había bajado de la propuesta porque tenía otros compromisos. Ante esto la actriz aclaró: «No me baje de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”. El conductor no dejó pasar ese tweet de Lali y escribió: «Cómo no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas».

La cosa no quedó ahí y la artista le retrucó: «Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me bajé por la presencia de otra artista…Cosa que jamás haría». «A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan… pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen ‘mal de mí’. Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena…ya está! Eso es viejo».