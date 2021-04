La Zero (Saavedra) volvió con fuertes críticas a Corvatta, Notararigo y a quienes intentan politizar Comisión de Fomento.

(Por Ciudad Noticias): Ayer martes volvió a copar el aire de la localidad de (Saavedra) el tradicional programa radial “Punto de Referencia” que se emite por LA ZERO FM. Fiel a su estilo, el conductor del programa que lleva 15 años, no se guardó nada y apuntó contra todos los espacios políticos.

En Ciudadnoticias.com, lo más destacado del martes 20 y miércoles 21 de abril:

Durante el martes, Pablo Peralta se mostró contento por poder establecer contacto nuevamente con la gente de su localidad y el programa sonó en todos los hogares, comercios y distintos establecimientos de seguridad como educativos. Además, desde la delegación municipal, según le iban informando al conductor del programa, estaban muy atentos a lo que se podría llegar a informar desde la radio líder.

Unos de los temas que dio el puntapié inicial cayeron sobre el delgado Hugo Agosta, donde desde el programa mencionado su conductor aseguró;

“Pude recorrer durante estos días parte de Saavedra y la verdad que suponía que ante el tema del coronavirus y la falta de gestión, al menos iban a mantener limpia la localidad, pero no. Es un desastre el aspecto que presenta nuestro querido pueblo. Si Agosta no pudo hasta aquí mantener el orden en las diferentes calles y plazas, la verdad, su cargo le queda muy grande.

¿Dónde está el tipo este que dijo que atendería a todos?…no responde los llamados de la gente, lo van a ver a la delegación y dice que no está cuando se la pasa en su despacho. Lo han ido a ver a la casa y desconecta el timbre.

Me arrepiento porque en algún momento dije que el ex delegado Oscar Parmigiani iba a ser el peor de toda la historia, por suerte me pude disculpar una vez y le dije que me equivoque. Los tres que pasaron después que Oscar, fueron de mal en peor y Hugo Agosta, hoy, está claro que dejará una pésima imagen.

Se olvidó rápido cuando mendigaba espacios radiales para promocionarse o cuando iba a golpear las puertas a pedir el voto. Calculo que hoy si sale a hacer campaña paras las legislativas, se comerá más de una puteada”, disparó Pablo Peralta en La Zero FM.

Por otro lado, no tuvo piedad y comparó a la actual gestión del Intendente Gustavo Notararigo con la del ex mandatario Hugo Corvatta:

“Cuesta analizar a uno y a otro. Lo único que los diferencia es que Corvatta y su sequito apretaba a empleados municipales, armaban causas y beneficiaban a sus más allegados en obras públicas. O sea, era una banda de mafiosos y extorsionadores.

Estos, (por Notararigo), mienten todo el tiempo, hasta con los números de Covid-19.

Recuerdo que cuestionaban a Corvatta por falta de transparencia y el oficialismo de hoy, está lejos de serlo.

Por eso los defino como Radicales-PRO “K”. Ni más ni menos, son así.

El actual intendente acomodó a personas muy allegadas a su entorno y entonces aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿con qué derecho cuestionó y cuestiona al gobierno anterior si siguen los mismos pasos?. Hasta la suba de impuestos municipales superaron los que imponía Corvatta.

La verdad que estamos ante un equipo de gabinete de los peores en los últimos años. Se rodeó de gente inoperante que cobran sueldos muy abultados pero nunca están en sus secretarias respectivas.

Notararigo terminó siendo los que muchos me decían…-guarda que este es muy soberbio, traicionero y se va a creer que la tiene más larga que todos-. Finalmente sucedió eso.

Por suerte este año y ya lo anticipo, van a sufrir un duro golpe electoral. No hay dudas que perderán las elecciones, hasta radicales y el PRO están muy descontentos por cómo se maneja con un reducido grupo para tomar medidas”, expresó Peralta en “Punto de Referencia”.

En tanto que hoy martes, el programa se puso más espeso y volvió a la carga del delegado de Saavedra y aquellos que quieren lanzarse desde el radicalismo y peronismo como candidatos a presidente de comisión de fomento para politizarla una vez más.

“En su momento cuando Agosta mendigaba espacio en ésta radio y que tenía muy buenos proyectos para el pueblo, claro, según él, me había dicho que me quería poner en un puesto para poner orden a inspección municipal y al capataz. Además quería remover a la innombrable de la Asistente Social.

Le dejé en claro que la política me encanta, pero desde afuera, desde mi lugar que es la radio. Primero, porque no me gusta que me usen, segundo, porque no me van a limitar a hacer mi trabajo como comunicador y ya olfateaba sus intenciones.

Pero como la mayoría, demostró que solo le interesaba su porvenir económico y por eso ahora está muy tranquilo en su despacho jugando a un hombre ejecutivo, con mucho poder, pero la verdad, ni una cosa ni la otra.

Yo si hubiese aceptado, volaba sin pensarlo al actual Inspector Javier Iturrioz, a la Asistente Social Norma Allende y al capataz Daniel Del Rio, tres inoperantes de primera clase.

Lo que pasa que a Agosta no le da el carácter para tomar decisiones y si bien Del Rio está en la mira de algunos funcionarios, éste, se fue asesorar legalmente a Pigüé para preservar su cargo. Y es verdad que hay una ley que lo ampara para que no lo remuevan, pero hay otra que también habilita al municipio a que lo corran del sector al cual no le aporta nada”, afirmó muy seguro el comunicador de la emisora más escuchada de (SAAVEDRA).

“La Tenían Tapada”:

“¿El municipio no cuenta con una área de prensa?…Pude averiguar y con data precisa, que hoy Agosta, tiene una vocera. Es decir, la que maneja la cuenta de Delegación Municipal. ¿Alguien sabía cuánto cobra ésta chica que además está impulsando gente para meter un presidente de la UCR y que no asuma nadie independiente para que no le lluevan los reclamos al delegado y al intendente?.

Lo cierto que ésta chica, que su padre es uno de los referentes del subcomité radical de Saavedra, cobra todos los meses arriba de 60 mil pesos. ¿Para qué?, ¿alguien podría explicarlo?. Porque lo único que hace es compartir lo que ya publica el área de prensa de Pigüé.

Con las necesidades que hay, ¿es necesario amontonar gente en cargos innecesarios?

¿Tan inoperantes pueden ser?”, dijo ofuscado el dueño del programa (Punto de Referencia).

Además, pidió a la gente que no se deje engañar más ni por radicales ni peronistas.

“Muchos están disfrazados de militantes, y no saben ni la marcha peronista y otros, ni la historia del radicalismo. Estudien un poco. Tienen suerte que los medios que reciben suculentas pautas publicitarias, le hacen preguntas que a la gente ni le interesa. Dominan el periodismo con dinero”.

Sobre la elección del próximo presidente fomentista:

“Ojo porque hay un efectivo de la policía que está prestando servicio lejos de Saavedra y su interés es que lo trasladen aquí. Quiere poner a su entorne delante de dicha comisión. Hay que bajarle el pulgar a los que buscan estos cargos para luego lanzarse como concejales o consejeros escolares.

Habrá tres listas y es raro que la mayoría de los que van a ir, jamás fueron, lo hacen para que no asuma una lista en la que hay proyectos viables, verdaderos y jóvenes con ganas de luchar por su localidad. ¿Les molestará ver a un Saavedra unido?, ¿o que los jóvenes progresen teniendo su lugar y aportando nuevas ideas?

Si éste personaje se encargó de tapar un homicidio que todos recordamos muy bien y que el mismo quedó impune, podemos pensar lo peor.

No colaboraste como integrante de la fuerza para que se diera con el asesino de aquel joven que apareció tendido en la ruta, y ahora pretendes ser parte de la comisión. Eso es creerse superior al resto. Y se terminaron los apellidos, hoy en Saavedra somos todos iguales. Acá nadie le puede pisar la cabeza a su vecino. Somos todos cuatro de copas. Esas épocas para ustedes que creían ser los dueños de pueblo, se terminaron afortunadamente”, finalizó el periodista de La Zero.