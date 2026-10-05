La venta de autos usados quebró una tendencia y saltó 9% en septiembre

El mercado de autos usados mostró una fuerte reactivación al cierre del tercer trimestre.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en septiembre de 2026 se transfirieron 170.373 vehículos usados en todo el país. Esta cifra representa un aumento del 9,3% con respecto a agosto (155.896 unidades) y un crecimiento del 9,2% en el segmento de vehículos livianos (autos y comerciales livianos), rompiendo así la tendencia previa de desaceleración.

En el segmento exclusivo de automóviles particulares se registraron 125.896 operaciones, un incremento del 8,5% frente a las 116.030 unidades transferidas en agosto. Por su parte, los vehículos comerciales livianos experimentaron un repunte más pronunciado, con un aumento mensual del 11,4%, al totalizar 37.338 unidades frente a las 33.518 del mes anterior.

En términos interanuales, el volumen total estuvo apenas un 0,6% por debajo de septiembre de 2025, cuando se transfirieron 171.459 vehículos. El acumulado de los primeros nueve meses del año cerró en 1.376.636 unidades, lo que representa una caída del 4,3% respecto al mismo período del año anterior.

El repunte en el mercado de usados coincide con la evolución de los vehículos cero kilómetro, donde se patentaron 49.814 unidades, un aumento del 10,7% respecto a agosto. Sin embargo, este segmento acumula una caída del 11,4% interanual y un descenso del 13% en el acumulado anual.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó este cambio de escenario: «La desaceleración del mercado, que veníamos observando en los meses anteriores, se detuvo y ahora se percibe un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha realizado un gran esfuerzo para mitigar los efectos de esa realidad”.

Además, destacó la transformación estructural del sector: «El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menor producción nacional y una mayor participación de vehículos importados, que representan el 70% del total, debido a una mayor apertura comercial y al ingreso de nuevas marcas, especialmente asiáticas”.

En este sentido, adelantó que esta temática será abordada en la primera expo de autos chinos y concluyó: «La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos esperar un final de año con crecimiento, que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor”.