La vedette uruguaya Mónica Farro y su increíble cambio de look

Este lunes Mónica Farro sorprendió a sus seguidores con un imponente cambio de look. Allí contó los motivos de su decisión y afirmó que lo tendrá hasta que se aburra.

Para sus casi un millón de seguidores Mónica compartió su nuevo look. Allí se la ve con muchas trenzas en su cabeza, estilo rastas y súper largas. La publicación superó los 13 mil me gusta y cientos de comentarios.

“Buenos días a todos… adaptándome al cambio jajaj. Los cambios son gran parte de nuestra vida, simplemente hay que vivirlos y disfrutarlos mientras nos gusten y nos den felicidad… cuando ya no pase, simplemente volver a ser quien queres ser”, escribió.

Con respecto a la decisión Farro contó por qué decidió cambiar de look. “No hay mucho que decir de mi cambio, simplemente lo vi y dije ´ay cómo quedaría. Leandro me incentivó y tiene buena repercusión, como a casi todos les gusta el cambio está bueno. Lo tendré hasta que me aburra”, relató en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.