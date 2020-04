La vecina de Cinthia Fernández salió al cruce luego de la denuncia: “No soy tan negra como vos”

Luego de que Cinthia Fernández acusara a su vecina de haberla golpeado y de robarle, la mujer le salió al cruce con polémicas declaraciones.

El jueves por la mañana Cinthia Fernández compartió un video a través de sus redes sociales en el que denunciaba que su vecina le había robado y que luego de una discusión la habría golpeado.

Yaz Asbún, es la mujer señalada por la panelista de haberse quedado con un paquete que le pertenecía, y realizó un polémico descargo desde su cuenta de Instagram.

“Bueno, me acabo de despertar así que imagínense lo mucho que me importó lo que salieron a hablar a la mañana y todo lo que dijo mi vecinita (por Cinthia Fernández), no pude dormir. Salgo a hacer este video porque la verdad es que me hablaron de todos los canales. Y yo soy una mina empresaria, tengo estéticas, soy DJ y me va muy bien en lo que hago. O sea, no necesito robar nada y menos mi vieja”.

Y continuó: “Estamos acostumbradas a que nos lleguen cosas todo el tiempo, productos… pero bueno, esas son cosas que ustedes nunca entenderían. Pero obvio que voy a salir a defenderme porque lo único que quiere esta mina es que hablen de ella. Chicos, hizo una denuncia a otro vecino porque tenía la pileta sucia. Ella lo único que sabe hacer dentro del barrio es hacer denuncias y denuncias por lo que sea”.

“Y Cin, yo no te quiero cag.. a trompadas porque yo no soy tan negra como vos”, concluyó la vecina de Cinthia Fernández en su descargo que minutos más tarde siguió.

Nuevamente por intermedio de las redes sociales, Yaz dijo: “Me están comentando muchas personas que en realidad sólo escuchan su parte y su parte es una boludez. Lo que pasó fue que llegó un paquete para mi lote desde el correo. Yo hago canje con varias marcas: ropa, cremas, de todo tipo de cosas. Ese paquete se lo dieron a mi papá. Y mi vieja lo agarró y lo usó pensando que era un canje mío”.

Y agregó: “Pasó la semana y cae Cinthia Fernández a mi casa a decir que era su paquete, su paquete, su paquete…Yo ni enterada del paquete y mi vieja tampoco sabía nada. Desde ya que en el correo se equivocaron. Es más: averiguamos y nos dijeron que ellos lo mandaron mal. Después, los de la guardia nos lo entregaron a nosotros. Y nada, pasó eso nomás”.

Para concluir, la acusada comentó: Me trata de ladrona a mí y a mi mamá. Ser ladrona es entrar a tu casa y robarte. Nosotras no robamos nada. (Cinthia) vino y no quería salir de mi casa. La tuvimos que sacar y se volvió a meter. La tenía con entrar, quería hacer quilombo. Estaba mi hermanita que es menor asustada, que filmó todo. Pasó eso. Le devolvimos las cosas. Y después cayó la guardia, que nos dijo que ya es la cuarta vez que la mina hace quilombo en el country, La mina es una quilombera”.