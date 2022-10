La ucraniana Dasha Horozhankina, la nueva panelista de “La Jaula de la Moda” que se ganó la audiencia argentina.

(Por Ciudad Noticias): Hoy como “Chica de la Semana” te presentaremos a una modelo extranjera. Se llama Dasha y el significado de su nombre es… “Regalo de Dios”.

-CONTANOS UN POCO SI TE HA COSTADO ADAPTARTE A ARGENTINA.

-No! Para nada. Desde el primer día que llegue me gusto argentina y la gente. Siempre me recibieron con mucho amor y cariño, la gente es muy alegre, todo lo contrario a la forma de ser de la gente de Ucrania.

-¿CÓMO VIVIS EL DÍA A DÍA LO DE LA GUERRA DE TU PAÍS? TE LO CONSULTO PORQUE POR LO MENOS AQUÍ EN ARGENTINA COMO QUE SE HABLA POCO EN LOS MEDIOS.

-Es un horror y ya casi no se habla del tema , sin embargo todos los días mandan a nenes de 18 años al frente de batalla obligadamente sin haber tenido entrenamiento y sin saber usar un arma, y los que van sobreviviendo les arruinaron la vida, están creando asesinos.

-SE NOTA QUE TE GUSTA ESTAR SIEMPRE MUY ELEGANTE. ¿SENTÍS COMO UNA OBSESION CON EL CUIDADO YA SEA EN TU CUERPO COMO A LA HORA DE ELEGIR TU OUTFIT?

-En realidad me gusta andar con la ropa cómoda, oversize, pero si salgo sí. Me encanta ponerme lo mejor que tenga

-¿QUÉ DIFERENCIA ENCONTRAS ENTRE EL HOMBRE ARGENTINO Y EL UCRANIANO?

-El argentino es más vérselo, te endulza la oreja como en las telenovelas, y el ucraniano es más hombre, si lo dice lo cumple!

¿CUÁL TE PARECE MÁS ATRACTIVO?

-Físicamente me parece más atractivo el argentino, ahora mentalmente y por la forma de ser el hombre ucraniano son más maduros

-ESTAS EN LA “JAULA DE LA MODA”. ¿TE SOPRENDIÓ LA CONVOCATORIA PARA QUE QUEDES FIJA?

-No para nada , de hecho hacía rato me lo habían ofrecido , pero no quería estar atada a un trabajo o comprometerme y fallarles , así que preferí esperar a estar más desatada con mis otros compromisos para poder comprometerme por completo con La Jaula de la Moda.

-AHÍ TRABAJA UNA DE LAS MUJERES MAS HERMOSAS DEL PAIS, KARINA JELINEK, ¿NO TE SENTIS PRIVILEGIADA QUE TE HAYAN PUESTO EN EL MISMO LUGAR QUE ELLA?

-Si claro! Es un privilegio para mí que me hayan dado el mismo lugar, estoy muy feliz y cómoda con todos mis compañeros de La Jaula de la Moda.

-SIEMPRE TIRAS COMENTARIOS PICANTES, ¿SOS ASÍ DE ESPONTÁNEA O SEGUIS UN GUIÓN?

-No, soy así. No tengo guion y simplemente digo lo que pienso y lo que me parece.

-Y CON TUS COMPAÑEROS DE ATRÁS DE CÁMARA COMO TE LLEVAS.

-Son un amor. Siempre me hacen cartelitos, bromeamos y nos divertimos un montón, son un gran equipo.

