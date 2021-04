La UCR-PRO, se puso la “gorra”; Bajo directivas del delgado Agosta, efectivo policial busca en comerciantes quedarse con Comisión de Fomento.

(Por Ciudad Noticias): Así como sucedió con la fracasada ex gestión justicialista de Hugo Corvatta, los denominados RADICALES Y PRO “K”, llamados así porque utilizan los mismos métodos que el presidente del justicialismo, durante todo el día de ayer, bajo las ordenes del delegado municipal Hugo Agosta, quien se puso la “gorra”, ya que envió a un efectivo de la policía bonaerense, a juntar vecinos y comerciantes para adueñarse de la comisión de fomento.

¿La idea?, que no surja una comisión imparcial e independiente la que ésta, se mueva, gestione y no se alinee a ningún espacio de la política distrital.

Ya por los nombre que nos adelantó a la redacción una importante fuente, a quien se vio durante toda la mañana de ayer, fue un ex comisario de Saavedra, muy cuestionado en su momento y que la idea, es integran a alguien de su entorno, ya que ese círculo familiar, además, cuenta con otra persona del sexo femenino quien aspira a ser concejal de la UCR-PRO “K” y como sea, hay que anular a quienes intente recuperar las raíces de una verdadera comisión que sea la intermediaria entre los funcionarios y la población.

Hugo Agosta, delegado de Saavedra, siempre se mostró como un lobo disfrazado de oveja y así como lo hizo Gribaldo, ex delegado, a comienzo de semana, ambos terminaron adoctrinando gente.

Claro que hablamos de una de las dos listas que fueron armadas para boicotear a una tercera que es la que va claramente en busca de lo neutral y la independencia para reclamar todo lo que se ha perdido como localidad.

La tercera, es una mezcla de radicales y peronista. Detrás de ésta, luego del informe de hace dos días, Luis Gribaldo, decidió bajarse y ahora dio órdenes estrictas para que junten gente y en eso también desde ésta, ayer por la mañana se estuvo haciendo eso y consultando y queriendo saber cuándo se iba a realizar la asamblea para presentarse. Aquí, intervienen integrantes de la familia Reñones. No olvidemos que Marta Pacheco, fue delegada durante la ex gestión de Corvatta y hoy, tanto su esposo, Noel, como Gribaldo, buscan desesperadamente seguir viviendo de la teta del estado y tanto la primera y la segunda lista, van en busca de politizar a la Comisión Madre, colgando la bandera de la UCR-PRO “K”, o si no son ellos, será la bandera del (PJ).

DETALLES A TENER EN CUENTA:

En ambas listas, hay muchos intereses políticos, y algunos comerciantes, se están subiendo a ese tren que ante la sociedad, seguramente los dejarán en una posición incómoda porque los vecinos que siempre son discriminados para que no la conformen, al menos, quieren sentirse representados sin banderías políticas. Seguro se les dirá que eso no sucederá, pero desde el 2000 para acá, todas, hicieron su trabajo de hormiga para sacar beneficios propios, y ahora, no será la excepción y te contamos porque.

LISTA DEL DELEGADO HUGO AGOSTA QUE SE PUSO LA “GORRA”:

*La misma va a estar integrada en caso de ser electa, por gente que son parte u ocupan cargos importantes dentro del comité y subcomité del radicalismo.

Y de aquí, se le dará mucha importancia para que se comience a mostrar de cara a las elecciones intermedias del año en curso, a la mujer del PRO, quien será candidata a concejal y que en la actualidad, se la ve muy activa en las redes dejando en claro que quiere que sus seguidores vean lo que puede proponer desde una banca.

*La segunda, es un amontonamiento de peronistas y radicales. Allí, serán enviados personal que en la actualidad, trabajan como barrenderas del municipio. Una llegó como visita y es familiar de un recluso, la otra, hace unos años llegó desde la vecina localidad de Dufaur y si bien está identificada con el radicalismo, ya que tiene una familiar que es delegada de esa localidad, supo moverse también al ritmo de Hugo Corvatta para lograr beneficios y recibir favores de los que en algún momento, hemos hecho referencia a que se hacían por parte del responsable del corralón municipal que pedía “mimos” y a cambio les daba pinturas entre otros materiales.

Pero el grupo de la UCR que apoyará ésta lista, buscará salvarse de no recibir multas o ser investigados por entes nacionales y provinciales ya que dentro, no hay menos de tres comercios que no cumplen las reglas correspondientes y violan varias de ellas.

Ojo, que tambien hay un hermano de una ex concejal que estuvo en el año 2009 y que éste, quiere lograr que su comercio, logre beneficios en diferentes eventos.

Ambas listas, tienen un fin: Impedir que la tercera que se presente, la más independiente y neutral y que claramente promete ser en el buen sentido de la palabra, una molestia para el gobierno municipal ya que el fin ahí, es el de reclamar que las necesidades de nuestros vecinos lleguen a Saavedra.

Mientras Agosta se puso la “gorra” y mandó a un “Poli-Anti Independiente” de la comisión madre, por otro lado, Gribaldo, adoctrina gente y van en busca del boicot de la tercera lista.