La UCR bonaerense trabaja para ofrecer una solución radical a los eternos problemas de la provincia de Buenos Aires

Tras un plenario encabezado por su presidente, Emiliano Balbín, el radicalismo bonaerense conformó diez comisiones de trabajo para elaborar un diagnóstico profundo de la Provincia y un marco de propuestas para el 2027. “El objetivo es presentar alternativas concretas frente a los problemas que se arrastran desde hace décadas”, señalaron.

El Comité de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical llevó a cabo un nuevo plenario encabezado por su presidente, Emiliano Balbín, en el que se conformaron diez comisiones asesoras y técnicas. El objetivo es avanzar en un diagnóstico profundo de la problemática bonaerense y elaborar un marco de propuestas que ofrezca soluciones concretas a los bonaerenses, de cara a las discusiones que se darán en 2027.

La iniciativa se da en un contexto que, para la UCR, exige una mirada propia. “Desde 1983, la provincia de Buenos Aires ha sido gobernada durante 35 de sus 43 años de democracia por el mismo espacio político, el peronismo en todas sus variantes. Sin embargo, los problemas estructurales son los mismos: seguridad, educación, salud, infraestructura, empleo y producción, siguen siendo deudas pendientes para millones de bonaerenses”, señaló Balbín.

Dar protagonismo a la UCR, de abajo hacia arriba

Al explicar el sentido de esta tarea, Balbín subrayó que el objetivo central de su gestión es devolverle protagonismo a la UCR en la vida política bonaerense. Para lograrlo, planteó un método de trabajo construido de abajo hacia arriba, que parta de los comités y de la realidad de cada localidad, con el fin de que el radicalismo tenga propuestas propias en los 135 distritos de la Provincia.

“El objetivo es construir músculo propio en cada distrito, formar 135 precandidatos a intendente competitivos y llegar con un programa de gobierno concreto a una Provincia que está quebrada”, señaló Balbín.

Teniendo en cuenta esa premisa, agregó que “con la unidad como motor, la UCR bonaerense se fortalece con presencia territorial, por eso en apenas cuatro meses de trabajo, la nueva gestión del Comité Provincia viene llevando adelante una intensa agenda con el objetivo central de reafirmar su compromiso de cercanía del partido con sus bases, recorriendo más de 10.000 kilómetros y visitado más de 40 comités y distritos a lo largo de toda la Provincia”.

Este despliegue marca el inicio de un estilo de gestión que mantendrá la mirada puesta en la militancia diaria y constante. “El trabajo cara a cara en el territorio es el único camino para consolidar la unidad y lograr un crecimiento real del radicalismo bonaerense”, señaló Balbín.

Por su parte, la vicepresidenta de la UCR bonaerense, Josefina Mendoza, sostuvo que “el radicalismo tiene que recuperar su vocación de poder. No podemos resignarnos a ser espectadores de los problemas de la Provincia ni conformarnos con señalar lo que otros hacen mal. Tenemos una historia, una identidad y, sobre todo, la responsabilidad de construir una alternativa que vuelva a entusiasmar a los bonaerenses. Para eso necesitamos organización territorial, pero también ideas, propuestas y la decisión política de disputar el futuro de la Provincia”.

“No podemos pretender gobernar la provincia del futuro con las discusiones políticas del pasado. La política bonaerense lleva décadas discutiendo quién tiene la culpa de los problemas, pero muy pocas veces se anima a debatir cómo vamos a resolverlos. El radicalismo tiene que romper con esa lógica. Nuestra ambición no puede ser simplemente ganar una elección: tiene que ser transformar la Provincia, recuperar la educación como motor de movilidad social, generar oportunidades de desarrollo y devolverles a los bonaerenses la confianza en que es posible vivir mejor”, afirmó Mendoza.

Las comisiones

Las comisiones tendrán funciones de análisis y seguimiento de las políticas públicas provinciales y municipales.

Entre otros temas, abordarán la gestión educativa, el impacto de la inteligencia artificial, la seguridad ciudadana y la política penitenciaria.

También trabajarán sobre el presupuesto provincial, el desarrollo productivo y el empleo, la situación del IOMA y del sistema de salud, la obra pública, el transporte, la vivienda y el ambiente.

Finalmente avanzarán sobre el vínculo entre los gobiernos locales y la administración provincial.

Informe al plenario

En el marco de la reunión plenaria, también se avanzó en la continuidad del proceso de normalización de todas las áreas del partido.

Balbín brindó además un informe sobre estos meses de gestión al frente del Comité, en el que repasó lo realizado hasta el momento y lo que resta por hacer. En palabras del propio Presidente, es este tiempo “el radicalismo puso en movimiento y en sintonía a toda su estructura: el Plenario, el Foro de Intendentes (que coordina 27 gestiones locales), el flamante Foro de Concejales, la Juventud Radical, la OTR y la Convención Provincial”.

“Con este paso, desde la UCR bonaerense buscamos consolidar una herramienta de trabajo seria y plural, con el objetivo de presentar a la sociedad de la provincia de Buenos Aires alternativas concretas frente a los problemas que arrastra hace décadas”, finalizó diciendo Balbín.