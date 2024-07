La tristeza de Catherine Fulop por el triunfo de Maduro

Tras las polémicas elecciones en Venezuela, Catherine Fulop uso sus redes sociales para expresar su malestar respecto de los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro, quien gobernará nuevamente el país durante el periodo 2025-2031.

A poco más de una semana del casamiento de su hija Oriana, ahora la modelo y actriz venezolana parecería dejar atrás todo clima festivo y compartió su angustia por lo sucedido en su Venezuela natal, en el marco de las elecciones presidenciales.

«Uno tiene esperanzas porque es lo último que se pierde pero yo decía que nos iban a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante», expresó Fulop con lágrimas en los ojos, al tiempo que agregó: «Nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos».

En ese sentido, la modelo también se dirigió a quienes piden por su palabra en este contexto y les hizo saber que últimamente no habla de política. «Muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos», lamentó Fulop.

Por último, conmocionada por los resultados, envió un mensaje a sus compatriotas y pidió por la transparencia de los resultados.

«Acá estoy mi Venezuela contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Corina bueno, por favor. Mi gente, se les quiere, me voy a hacer gimnasia», cerró.