La triste confesión de Karina La Princesita sobre cómo la afectaron las críticas sobre su cuerpo: “Me tuvieron que internar”

Karina La Princesita contó como le afectaron las críticas que recibió por su cuerpo y reveló que pasó un muy mal momento de salud debido a estos comentarios.

Karina La Princesita abrió su corazón y contó en una charla con Intrusos cómo le afectaron los comentarios y las críticas sobre su cuerpo. En un momento, tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales, las opiniones sobre el cuerpo de la cantante eran constantes y ella nunca contó como se sintió respecto a eso. En una nota para el programa conducido por Flor de la V, confesó que no la pasó nada bien.

“Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste”, confesó la jurado de Quien es la Máscara. “Y aparte tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba que no tenía por qué”, comentó haciendo referencia a esa catarata de comentarios negativos que recibía sobre su cuerpo.

Una persona que estuvo con ella en ese mal momento fue su mamá, Mónica Cuello. “Tu mamá habló en Intrusos de juzgamiento que se te hacía en su momento por el cuerpo, algo que a ella le dolió tanto como a vos”, dijo el cronista sobre los dichos de Cuello en defensa de su hija. “Ella sabe que yo la pasé muy mal”, sentenció la cantante sin dar muchos detalles. Karina recordó el sufrimiento y la tristeza que pasó en ese momento y expresó que ahora está mejor.

Las redes sociales son un lugar donde los haters critican y comentan lo que quieren y como quieren. Después esas críticas tienen consecuencias en la gente que las recibe. Tanto famosos como usuarios comunes y corrientes reciben constantemente mensajes en relación a su cuerpo o imagen física. Esto puede desencadenar en problemas de salud, como los que sufrió Karina La Princesita, tanto físicos como psicológicos. En este caso, la cantante de la movida tropical, pasó por un muy mal momento debido a los comentarios que recibía sobre su cuerpo y después de un tiempo contó como se sintió.