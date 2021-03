La traumática confesión de Estefanía Berardi: “Yo caí en un prostíbulo engañada”

La conductora contó que fue víctima del mercado de la prostitución y dio detalles escalofriantes.

La conductora Estefanía Berardi confesó en su cuenta de Instagram que cayó en un prostíbulo engañada cuando tenía 17 años y contó cómo pudo escapar.

La referente de Rock And Pop, Dale Like, Quiero Música y participante de Combate, dijo que vio la serie protagonizada por Lali Espósito, Sky Rojo, y fue eso lo que la motivó a contar una traumática experiencia que vivió en la adolescencia.

Compenetrada y nerviosa, Estefi se manifestó: “Terminé de ver la serie de Lali y nunca les conté lo que viví de chica. Yo caí en un prostíbulo engañada , sin saber que era un prostíbulo”, comenzó su catarsis y continuó: “les voy a contar lo que tardé en darme cuenta que era un puterío y cómo zafé, cómo me escapé de ese lugar”.

“Tenía 17 años yo soy de Mar del Plata y quería buscar trabajo, quería tener mi plata sin depender de lo que me daban mis papás y me dejaron trabajar en la temporada. incluso me hicieron una autorización para trabajar en el verano pero a todos los lugares a los que iba no quedaba porque era menor”, asegurò.

Cada vez más compenetrada en su historia, la conductora agregó: “Estaba con una amiga, compramos el diario y nos pusimos a ver los avisos”.

En ese momento, interrumpió su relato por los nervios que la atormentaban. Tomó aire, intentó tranquilizarse y siguió: “Vi un aviso que decía ´se buscan bailarinas para shows´y un número de teléfono para llamar. Me entusiasmé porque soy bailarina profesional y entonces mandé un mensaje que me fue contestado inmediatamente ´vení a las 12 y charlamos´, decía el texto”.

Berardi, así fue relatando lo que recordaba de aquel nefasto día de su vida que la dejó marcada para siempre: “Cuando llegué me atendió una viejita que me hizo esperar en un pasillo y yo ahí veía a mujeres que pasaban por el lugar: una con portaligas, otra con una toalla en la cabeza, y en el fondo un monitor en el que se veía quién tocaba el timbre“.

“Vi que en las habitaciones había camas de 2 plazas y en ese momento me di cuenta que era un puterío“, siguió contando.

Según manifestó, fueron unos pocos minutos que para ella fueron una eternidad y pensó cómo podía escaparse. “Me hago la relajada y como que está todo bien, que no se den cuenta que estoy asustada”, contó el histrionismo que utilizó en ese momento para poder evadirse de ese espanto que la embriagaba.

“Cuando vi a la viejita le dije que mi mamá estaba en la puerta y le tenía que dar unas llaves, que salía un instante y volvía a entrar y la señora le respondió ´vos sabés lo que es esto´ y le abrió la puerta”, culminó.

Para que a otras no les suceda lo mismo que a ella advirtió: “estén atentas y nunca vayan solas a ningún lado y díganles a sus padres a donde van. Esto sigue sucediendo actualmente. Fue un feo momento, la pasé muy mal, fue tremendo y lo cuento para que les sirva”. Por último dijo: “hay mucha publicidad engañosa”.

