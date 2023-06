La tranqui de la familia: Rocío Rial rompió el silencio y sorprendió con sus fuertes declaraciones

Tras las polémicas frases dejadas sin cesar en los últimos días, por parte de More Rial contra su padre Jorge y contra su propia hermana, Rocío habló por primera vez del tema en televisión y se mostró disgustada con todo lo acontecido.

Rocío acostumbra a mantener un bajo perfil, sin embargo, rompió el silencio y se expresó en “A la tarde” sobre el conflicto mediático que mantiene Morena con su padre Jorge y las graves declaraciones que la mayor de las hermanas hizo sobre la familia.

La joven primero resaltó que actualmente no tiene relación con su hermana: “Cero. No me parece las cosas que anda hablando, en cualquier caso, si a ella le parece, que hable de ella, perfecto, aunque diga cualquier mentira, pero ya hablar de mí y de mí historia no, por eso salió el bozal legal. Le pido que por favor, que a mí no me mencione”.