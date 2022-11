La torpeza de Furch: Publicó en su red social el incidente que quiere prohibirle a Ciudad Noticias.

(Por Ciudad Noticias): El ex letrado de la gestión Corvatta cometió una enorme torpeza en las últimas horas.

Como ésta redacción diera a conocer en otro informe, Juan Ignacio Furch, pidió una cautelar para tapar el caso de bullying sucedido hace unos días en escuela La Salle de la ciudad de Pigüé para que el material fílmico, que no era propio de CN, sino que se había viralizado en las redes sociales, sea levantado del sitio.

Pero lo tragicómico de lo acontecido en las cuentas de Facebook e Instagram de Furch, es que terminó en una contradicción garrafal.

ESTUDIO FURCH INTENTA TAPAR EL SOL CON UN DEDO:

Así como sucedió con el derrotado en la “Causa que no fue”, Diego Marezi, ahora, el esposo de la concejal kirchnerista Clarisa Rivas, deja en claro que son abogados de bajo vuelo y caen siempre en sus mismas trampas.

Contradicción: Furch, en el intento de querer “proteger” a los adolescentes y niño involucrados en el hecho de bullying, es decir, víctima y victimarios, torpemente el abogado publica en sus cuentas de Facebook e Instagram el incidente que él mismo, pretende tapar en éste medio, (Ciudad Noticias).

Lo mismo hizo con los particulares que han difundido el material, en alguno de esos casos, sin cubrir los rostros de los menores, cosa que aquí, se tomó los recaudos para proteger los derechos de los niños y niñas.

Evidentemente Furch, subestima a la gente. ¿Cree que va a censurar a todos los usuarios de las diferentes redes sociales?.

Furch intenta hacer despotismo con una problemática por demás preocupante y serio como lo es el bullying y que éste no es la primera vez que pasa en un establecimiento educativo de Pigüé.

Una vez más detrás de este intento de censura, está la mano ejecutora de la política y del mismo espacio de siempre. Si, el del Frente de Todos y era de esperar porque ingresamos en un año electoral y fue lo que hizo Diego Marezi en 2019, cuando con una causa en la que no existió una sola prueba, pero que finalmente la verdad salió a la luz y que trataron de callar para siempre al ex director de Ciudad Noticias.

Hoy se repite algo similar. Con el correr de los días o meses, quedará demostrado que Furch, no está a la altura de hacer operetas con final feliz, de hecho, ya hay antecedentes de su colega quien sufrió no uno, sino tres revés judicial por parte del ex director de Ciudad Noticias.

Furch y Marezi, son la misma calaña, y a ninguno de ellos les importa los derechos del niño, sino que el objetivo de ambos es callar a los medios críticos como lo son Ciudad Noticias y La Zero FM.

Ésta redacción se encargó de chequear que el video en cuestión, estuviera con los rostros tapados de los niños y de no dar nombres ni apellidos.

Más ejemplos de un letrado torpe:

En el pedido de la cautelar, solo arremetió contra Ciudad Noticias y tres personas particulares, no lo hizo de igual manera con los medios que responden a ese espacio del kirchnerismo. Tampoco con los medios de la región y mucho menos contra una institución pigüense que se expresó por lo sucedido ya que los chicos, según hacen mención desde ese club, algunos alumnos son partes de las divisiones inferiores de futbol.

Y aquí publicamos algunos ejemplos y que en la medida cautelar, Furch, no la pidió para ellos.