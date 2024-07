La tierna carta que Catherine Fulop le escribió a su hija Oriana, en el día de su casamiento

A tan sólo pocas horas de la gran ceremonia, la actriz y modelo Catherine Fulop, le dedicó una emotiva carta a su hija Oriana Sabatini, quien este sábado contraerá matrimonio con el futbolista Paulo Dybala.

A través del escrito, la modelo recordó su ambición de ser madre, la llegada de Oriana al mundo y sus deseos de amor para la pareja de jóvenes que hoy dará un paso importante.

“Y llegó el gran día hijita!!!”, comienza la carta que Fulop compartió en sus redes sociales, donde le expresó a su hija mayor que se convirtió “en una parte esencial y super especial” de su vida y que este día se convirtió en un buen momento para decírselo.

“Te he soñado siempre, ya vivías en mi corazón, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe estabas en camino, no te imaginas como mi corazón se aceleró. Crecías dentro mío y confieso que tenía mucho miedo”, escribió la modelo y más adelante agregó: “Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer”.

Asimismo, Catherine Fulop recordó la primera vez que tuvo a Oriana en sus brazos y lo que eso le provocó. “Supe que eras mía. Mia? El tiempo me diría rudamente que solo la vida te prestaba un rato para poner luces en tu camino”.

“Fuiste ese día la materialización del amor que me unió a tu papá”, agregó la presentadora en otro tramo de la carta, al tiempo que le aseguró a su hija que siempre estaría para ella.

Por otro lado, la madre de la novia también destacó la confianza en la pareja, a horas de dar el gran paso. En ese sentido, se refirió a la figura del jugador oriundo de Córdoba al expresarle a su hija: “Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos, si Dios los bendice con esa dicha”.

“Deseo con todo mi corazón Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo”, agregó Fulop y concluyó su carta con la bendición a horas de ir camino al altar: “Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. DIOS bendiga esta unión. Te amo para siempre hija mía. Mamá”.