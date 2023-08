La terrible frase de Gabriela Trenchi sobre Silvina Luna, con quien comparte internación: «Me enteré que está…»

Hace muchos años que Silvina Luna y Gabriela Trenchi viven el mismo calvario tras ser operadas por el doctor Aníbal Lotocki. Desde las últimas horas comparten algo más: están internadas en el Hospital Italiano. La rosarina hace casi tres meses, enfrentando el momento más duro de su vida. Trenchi hace un puñado de días, desde donde lanzó una durísima frase referida a la actriz. «Está entregada», aseguró.

Gabriela Trenchi es una de las primeras personas que se animó a denunciar públicamente a Lotocki. Cuando casi nadie lo hacía ella iba solita a los canales y contaba sus penurias. Al principio la miraban raro, pero a medida que se fueron sumando los testimonios su voz se hizo más fuerte. Su drama continuó en incontables internacionales domiciliarias y en hospitales.

El juicio a Lotocki la tuvo como a una de sus principales protagonistas, por supuesto. La internación de Silvina Luna y la repentina muerte de Mariano Caprarola la devolvieron a escena. En ese momento no estaba internada, como está ahora. «Lo de ellos dos me hace sentir que la próxima soy yo, y eso me tira mucho, me deprime, me pone muy mal, y la cabeza juega mucho en estos casos», dijo Trenchi desde el hospital.

Pero Trenchi no habló sólo de su caso, sino que se refirió al de Silvina Luna, quien lleva casi tres meses en el Italiano, la mayor parte en terapia intensiva. «Está muy mal, encima ahora me enteré que le dio positivo de covid, y también que está entregada. Es muy duro pasar por todo esto».

SILVINA LUNA PIDE TODO EL TIEMPO POR LA MAMA

En las últimas horas trascendió otro dato desgarrador de la internación de Silvina Luna. Según contó su hermano Ezequiel, quien está todo el tiempo a su lado, ella pide todo el tiempo por la madre, quien falleció de manera repentina con tan sólo 49 años. «Parece que hasta en los sueños la vio, y dicen que la nombra todo el tiempo. Incluso parece que se confunde a otras personas con ella», dijo Angel de Brito en LAM.

Para el abogado Fernando Burlando, quien actuó a favor de Silvina y Trenchi y además es amigo personal de la actriz rosarina, «estar tanto tiempo internada le hace mal, porque en un hospital andan dando vueltas un momentón e bacterias o de infecciones y se puede pescar cualquier cosa».