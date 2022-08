La técnica que aplica Guillermina Valdés con los hombres que quieren conquistarla

Desde que está soltera, Guillermina Valdés disfruta de la libertad. Por un lado, concurre a cuanto evento haya y por otro, ya realizó varios viajes tanto al exterior, donde se encuentra su hija mayor, como a la montaña, cuando fue a esquiar.

Además, según reveló recientemente, la expareja de Marcelo Tinelli recibe una gran cantidad de propuestas de hombres para salir. Tal como contó, Guillermina Valdés tiene una táctica especial para cada una de estas.

Junto a sus amigas estuvo en San Martín de los Andes.

Durante una entrevista que le realizaron este fin de semana en “Implacables”, Guillermina Valdés le confesó al cronista Diego Bouvet que se encuentra muy tranquila en lo que se refiere a nivel sentimental, aunque develó qué hace con las propuestas románticas que recibe.

Con mucha cordialidad, la empresaria y modelo respondió a las preguntas del notero que le consultó acerca de cómo estaba su corazón. Guillermina admitió que está “re tranquila” y que, por el momento, sus planes se enfocan en retomar su carrera actoral.

La novedad es que una importante plataforma teatral la habría convocado, aunque lo que sorprendió fue la manera en que reacciona a las proposiciones que tiene para salir.

“Vi mensajes, pero no los abro a algunos. No es gente conocida”, explicó. Luego, agregó: “Esta necesidad de estar sola en este momento que genera, quizás, esta energía en donde estoy bien, sola y tranquila y no aparece nada porque no tiene que aparecer y está bueno así”, indicó.

La empresaria también está abocada al modelaje.

En la mira

Tanto Guillermina Valdés como otra expareja de Marcelo Tinelli, Paula Robles, fueron muy nombradas durante estos días en los medios. Todo comenzó a raíz de algunas declaraciones de Robles que aseguraba que ella pensó que Valdés y el conductor iban a estar juntos por siempre.

Guillermina Valdés se muestra muy feliz en este momento.

Cuando la empresaria supo de estas declaraciones, quedó muy asombrada y aseguró que no sabía que Robles había dicho eso y también confesó que ella la aprecia muchísimo: “Somos muy parecidas”, indicó.