La tajante reacción de Mica Viciconte ante los rumores de crisis con Fabián Cubero: “Nada que ver”

Recientemente en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, hablaron sobre supuestos rumores de crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero. La panelista Estefi Berardi sostuvo: “Yo no digo que estén separados, tiene un bebé chiquito, pero ahí algo hubo. Y una de mis compañeras de LAM, Andrea Taboada, habló con Micaela de este tema porque a mí me tiene bloqueada”.

Luego, la comunciadora contó la supuesta reacción de la modelo ante los rumores. “(Andrea) le preguntó: ‘¿Estás bien con Fabián? Porque nunca más subieron nada’. Y ella se lo negó. Le dijo: ‘Nada que ver’”, aseguró.

A fines de julio, Mica Viciconte había hablado en declaraciones radiales sobre su reciente maternidad. Allí había destacado “lo bueno” que era Luca, su bebé, quien nació el 6 de mayo de 2022 producto de su relación con Fabián Cubero, por lo que actualmente tiene casi cuatro meses.

Además, la modelo y ex Combate, programa de televisión en el que estuvieron como participantes varias figuras como Flor Vigna, Nico Occhiato, y Locho Loccisano; y como conductora Laurita Fernández, contó que no hace colecho con su pequeño. “El bebé no duerme con nosotros. Duerme en su cuna que está pegada a mí… Le doy la tet…, vuelve a su cunita y los perros duermen conmigo. Los bebés son sabios, ellos te dicen lo que necesitan”, señaló.

Asimismo, en esa entrevista radial se refirió a la polémica por el video de Nicole Neumann con sus hijas en la nieve, que ella había criticado duramente. Por su parte, acerca de eso Fabián Cubero había dicho: “El video sí lo vi, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado… Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”.