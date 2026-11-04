La suerte de Nebot se define el 26 de noviembre: el Concejo pondrá a votación su destitución

(Por Ciudad Noticias): El jueves 26 de noviembre será una jornada determinante para el futuro político del intendente de Saavedra-Pigüé. Los concejales deberán decidir si Matías Nebot continúa al frente del municipio o es apartado de su cargo.

La incertidumbre sobre el futuro de Matías Nebot comienza a tener un horizonte definido. El próximo jueves 26 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante celebrará la sesión especial prevista en el artículo 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, instancia en la que deberá resolver sobre la eventual destitución del jefe comunal.

La definición llegará después de que el pasado 23 de octubre, por 11 votos a favor y 2 en contra, el Concejo calificara como graves los hechos investigados, vinculados con ausencias prolongadas, dificultades en la conducción municipal y transgresiones a los deberes de la función pública.

Sin embargo, el escenario político continúa atravesado por fuertes tensiones y versiones sobre intentos de modificar posiciones dentro del cuerpo deliberativo.

La destitución requerirá diez votos afirmativos sobre un total de catorce concejales, una mayoría que convierte cada decisión individual en un factor determinante.

El 26 de noviembre no será una sesión más: estará en juego la continuidad de Nebot al frente del Ejecutivo y el desenlace de una crisis institucional que mantiene en vilo a la política del distrito.