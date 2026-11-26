La Cámara de Diputados bonaerense dio sanción definitiva al proyecto de la senadora Nerina Neumann Losada. La ley culmina un trabajo compartido con Emiliano Balbín, autor de la primera iniciativa en 2022.

La Legislatura bonaerense declaró Fiesta Provincial a la Strudel Fest, que se celebra el primer fin de semana de marzo en Pueblo Santa María, partido de Coronel Suárez. Con la sanción de hoy, la fiesta se incorpora al calendario turístico de la provincia de Buenos Aires y contará con difusión provincial para que más visitantes puedan conocerla.

La primera edición se realizó el domingo 6 de marzo de 2016 sobre la avenida 11 de Mayo. La idea nació en la propia comunidad y las instituciones de Santa María la llevaron adelante junto con el municipio, durante la gestión del intendente Roberto Palacio. Neumann Losada, que entonces integraba el gobierno municipal, fue parte de ese trabajo inicial.

El primer paso en la Legislatura lo dio Emiliano Balbín el 23 de febrero de 2022, cuando presentó como diputado provincial el proyecto para declarar Fiesta Provincial a la Strudel Fest. En 2023 volvió a presentarlo y, en noviembre de 2024, consiguió la media sanción de Diputados. Cuando la iniciativa perdió estado parlamentario, Neumann Losada retomó el proyecto y lo presentó en el Senado el 3 de marzo de 2026. El proyecto contó con el acompañamiento de los senadores Marcelo Feliú y Ayelén Durán. El Senado lo aprobó el 6 de octubre y hoy la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva.

“Cuando empezamos a trabajar con las instituciones de Santa María desde el municipio, el desafío era organizar aquella primera fiesta. Diez años después, hay miles de personas que eligen venir a Coronel Suárez ese fin de semana de marzo. Y eso se siente en el pueblo. Se siente en el club que arma su puesto, en las familias que cocinan y en los comercios que reciben a quienes llegan por primera vez”, expresó Neumann Losada.

La senadora destacó especialmente el trabajo con Balbín. “Emiliano fue el primero en llevar este proyecto a la Legislatura. Cuando perdió estado parlamentario, lo volvimos a trabajar juntos y esta vez pude presentarlo desde el Senado. Me alegra que hoy podamos darles esta noticia a los vecinos de Santa María. Ellos hicieron crecer la Strudel Fest año tras año, y ahora la Provincia asume también el compromiso de darla a conocer”, concluyó.