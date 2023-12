La sorpresiva salida de Julia Mengolini de C5N y su contundente descargo en redes

En los últimos días trascendió que en LN+ hicieron recambio de periodistas y sacaron del aire a figuras principales como Jonatan Viale y Viviana Canosa. Pero al parecer no es el único canal que realiza cambios en su staff: ahora se supo que C5N va por el mismo camino. Resulta que la señal de cable ha tomado la decisión de apartar a Julia Mengolini de la pantalla. Era una de las comunicadoras destacadas del canal, se lucía en Duro de Domar y tenía participaciones en otros segmentos de la grilla. Su salida fue sorpresiva tanto para los televidentes como para los seguidores de la directora de Futurock. Mengolini, en sus redes sociales informó la novedad y realizó un contundente descargo al respecto. “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo” escribió en su cuenta oficial de Twitter. “Como siempre, me encontrarán en Futurock” concluyó. Aún no han trascendido los motivos que habrían desencadenado en la drástica decisión de apartarla del canal, pero lo cierto es que ha generado descontento en la audiencia y muchos usuarios de la red social aseguraron que dejarán de consumir la señal.