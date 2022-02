La sorpresiva propuesta de Carlos Baute que impactó a Karina La Princesita

El cantante venezolano se encuentra en el país promocionando su nuevo material y aprovechó para hablar de La Princesita y reveló que ansía cantar con ella.

Tras una semana de haber estado en el ojo de la tormenta por los contundentes mensajes que dejó en sus redes sociales. Karina La Princesita fue tendencia en Twitter, esto sucedió luego de que el cantante internacional Carlos Baute la nombró en una de sus entrevistas que realizó en una reconocida radio. El pedido quedó grabado y en las redes tuvo miles de compartidos.

Como se sabe, la cantante de música tropical es la número 1 en el país, Karina se encuentra entre las artistas más escuchadas en la movida tropical. Su crecimiento musical es tremendo, llenando estadios y teatros como el Luna Park en varias oportunidades y compartiendo escenarios con grandes artistas de otros géneros. Lo cierto es que la cantante tuvo la propuesta de Carlos Baute quien aseguró, que “necesita cantar con Karina”, y además, quiere hacer por primera vez cumbia pero de la mano de la argentina. Cabe resaltar que la cantante hizo un cover de Baute y la convirtió en un hit: “Te quise olvidar”.

Ante la gran oportunidad de trabajar con el músico venezolano, la cantante tropical ni lo dudó y se expresó a través de su cuenta de Twitter: “Qué??? Siiii”, cerró con mucha emoción.

Karina “La Princesita” sorprendió a sus seguidores por el contundente posteo que dejó en Twitter.

La cantante de cumbia tropical, Karina La Princesita dio a conocer que no está pasando un buen momento personal. A pesar de que los rumores sobre una presunta infidelidad por parte de su pareja, la cantante aclaró que no es así. Luego de que la artista se manifestara a través de sus rede sociales por las diversas especulaciones que se vio en programas de espectáculos con respecto a su vida amorosa.

El posteo en su cuenta oficial de Twitter.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, expresó la artista a través de una historia que compartió desde su cuenta de Instagram. «Y no hablo más del tema, pero no merece nadie ser acusado y ensuciado de esa manera», agregó.