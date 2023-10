La sorprendente reacción de Marcelo Tinelli luego de que Guillermina Valdés confirme su romance

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés compartieron juntos casi una década de sus vidas, y si bien luego de su separación existieron algunas declaraciones cruzadas (sobre todo entre sus familias), concluyeron su vínculo en buenos términos. La pregunta es ¿cómo se tomará el conductor que su ex haya decidido apostar nuevamente al amor?

Desde el programa “Socios del Espectáculo”, por El Trece, se metieron de lleno en el tema. Y además de confirmar el acercamiento amoroso entre Guillermina Valdés y el actor Joaquín Furriel, revelaron cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli al enterarse.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Fuente: (Twitter).

Repercusión en “Los Tinelli”

Una de las grandes noticias post separación fueron las declaraciones cruzadas que protagonizó la modelo con Cande Tinelli, y fue justamente quien le hizo saber del nuevo romance al conductor televisivo, todo esto por un “like” en una noticia de Instagram.

Paula Varela, una de las panelistas del programa, fue una de las primeras en ampliar sobre el tema, y tras una breve charla con Marcelo Tinelli compartió: “Me dijo que no tiene ganas de estar en pareja con nadie. Me dice ‘te digo esto y capaz que mañana me ves con alguien’, porque viste que es enamoradizo, pero que él ahora no tiene ganas de estar con nadie, que realmente está disfrutando mucho su vida de soltero”.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Fuente: (Twitter).

“Ahora, cómo le duele esto, pobre Marce” reparó Mariana Brey, y la panelista confirmó que Marcelo Tinelli “ya lo debería saber” completando que “supongo que ella se lo contó”. Rodrigo Lussich, conductor del programa, ironizó: “Decí que no hay un emoji para el Instagram de ‘me duele’. Me gusta, tendría que haber uno de me duele”.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés. Fuente: (Twitter).

¿Qué se sabe del incipiente romance?

Luego de varias semanas de rumores de romance, Guillermina Valdés tomó la palabra y remarcó que “estamos conociéndonos hace unos meses con Joaco”. Hasta el momento no han tenido vida social, manteniendo sus encuentros en sus respectivos departamentos. Con el detalle que la modelo vive en el mismo edificio que el conductor del Bailando, por lo que la propiedad de Joaquín Furriel es su nido de amor.

Marcelo Tinelli. Fuente: (Twitter).

Ya ha transcurrido casi un año y medio desde la separación, y desde entonces poco y nada se ha vuelto a saber de la vida sentimental de Marcelo Tinelli. Por lo pronto ha declarado estar tranquilo en su presente de soltería, pero en la actual edición del Bailando 2023 hay varias candidatas: ¿le llegará el amor en su programa?