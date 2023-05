La sorprendente decisión de Flor Vigna despierta rumores de crisis

Fue en la última emisión de Intrusos, donde confirmaron que Flor y el actor dejarán de compartir el proyecto que los unía. Y, esa distancia, al menos por ahora en el plano profesional, puede que también se haya trasladado a la vida personal de ambos. Desde fines de marzo, la ex chica Combate se sumó al elenco de la obra El Divorcio en la calle Corrientes junto a su novio, Pablo Rago y Carla Conte, en reemplazo de Natalie Pérez que abandonó la obra luego de la temporada de verano. Tal cual lo contaron en el programa de América, Vigna en las próximas semanas seguirá el mismo camino de su antecesora, a menos de dos meses de haberse incorporado al espectáculo, y también lo abandona para dedicarse de lleno a la música. El hecho de abandonar una obra de teatro, no es la primera vez que Flor lo hace, dado que ya había decido lo mismo cuando protagonizaba el éxito de “Una semana nada más” y ahora volvió a repetir dicha conducta. Igual que Natalie, que decidió dejar el teatro por la música, la bailarina alegó lo mismo para bajarse de la obra, la que tuvo que volver a ensayar con la nueva actriz. Su reemplazo es Mica Riera, quien viene de ser figura al representar a Fabi Cantilo en la serie “El amor después del amor”. En cuanto a su situación personal con Castro a nivel pareja, la periodista contó Maite Peñoñori contó: «La obra se hizo en Mar del Plata, le fue muy bien y le está yendo muy bien acá. Y, por lo que le pregunté, las razones que me dio son profesionales y me desmiente que haya algo personal».