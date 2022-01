La soberbia lo supera: Ahora Peña Barrios habla de “desinformación” tras el articulo (CN).

(Por Ciudad Noticias); no solo que no puede dirigir una sala de primeros auxilios, porque no es hospital como la anterior gestión le quiso hacer creer a la sociedad, sino que el novato y soberbio encargado del nosocomio, habló de “desinformación” haciendo referencia a nuestro reciente artículo que lo pone en el ojo de la tormenta.

LO QUE ENVIÓ VIA MENSAJE DIRECTO A LA REDACCIÓN DE CIUDAD NOTICIAS:

“Saludos. Me dirijo a este medio para solicitar que antes de generar desinformación se contraste la data aportada por «altas fuentes» sobre manejos y protocolos implementados en la institución que dirijo.

Siempre que desde algún punto de la población se tenga una crítica constructiva será bienvenida en nuestra gestión.

atte. Dr. Juan Piña”.

Más allá del improvisado comunicado hacia este medio que carece de fundamentos concretos, nunca, el Dr. Piña Barrios, desmintió los hechos, tal es así que su relación con gran parte del personal, es cada vez más tensa y se maneja hacia ellos y ellas, con mucha altanería.

Mientras no puede tener una sala de primeros auxilios ordena, ahora, quiere dar cátedra de cómo informar de algo que sucedió; los doce casos positivos en abuelos existen y su negativa de hisoparlos también.

A veces, los hechos hablan y las palabras están demás.