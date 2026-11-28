Los movimientos electorales comienzan a intensificarse en el sudoeste bonaerense. Marisol Merquel se prepara para representar al PJ en Saavedra, Estefanía Bordoni buscará obtener su primer mandato por el voto popular en Tornquist aunque no hay algo oficial y María Fernanda Bevilacqua aparece entre los nombres que podrían disputar la sucesión en Villarino, aunque en un escenario de mayores interrogantes políticos.

(Por Ciudad Noticias – Análisis político). A poco de finalizar 2026, las conversaciones entre referentes políticos de la Sexta Sección Electoral comienzan a aportar definiciones sobre quiénes podrían disputar las intendencias municipales durante el próximo año.

Según información a la que accedió Ciudad Noticias, diciembre será un mes importante para el armado electoral del Partido Justicialista en Saavedra, mientras que en Tornquist la discusión pasa fundamentalmente por los resultados de la gestión de Estefanía Bordoni. En Villarino, en cambio, la sucesión de Carlos Bevilacqua presenta mayores interrogantes.

A este escenario se suma un relevamiento que circula entre referentes de la Sexta y cuyos resultados podrían conocerse públicamente durante los próximos días.

Marisol Merquel anunciaría en diciembre su candidatura a la intendencia de Saavedra

De acuerdo con personas allegadas a la dirigente justicialista y con información que trascendió en ámbitos políticos de la Sexta Sección Electoral, Marisol Merquel anunciaría durante diciembre su candidatura a la intendencia del Partido de Saavedra para las elecciones de 2027.

La dirigente cuenta con una extensa trayectoria política que comprende responsabilidades municipales, provinciales y nacionales.

En 2013 se desempeñó como secretaria de Cultura, Educación, Deporte, Turismo y Juventud del Municipio de Saavedra, durante la gestión de Hugo Corvatta. Posteriormente ocupó una banca en la Cámara de Diputados bonaerense durante dos períodos consecutivos, entre 2013 y 2021, llegando a ejercer la vicepresidencia del cuerpo legislativo entre 2017 y 2019.

En agosto de 2021 fue designada presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Su paso por esos organismos le permitió desarrollar vínculos políticos e institucionales que trascienden los límites del distrito y que podrían formar parte de su propuesta de gestión municipal.

La eventual confirmación pública de su candidatura se producirá en un escenario particularmente complejo para Saavedra, después de cuatro meses de crisis institucional y del proceso de destitución que atravesó Matías Nebot.

Un electorado que vuelve a mirar a los partidos tradicionales

Según los datos preliminares del relevamiento al que accedió Ciudad Noticias, una parte del electorado de Saavedra estaría orientando sus preferencias hacia las dos estructuras políticas tradicionales del distrito: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

El radicalismo todavía no tiene una candidatura públicamente definida, mientras que en La Libertad Avanza el nombre de Raúl Zentner aparece asociado al armado electoral de 2027.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el informe también reflejaría variaciones recientes en las preferencias hacia el espacio libertario.

La confirmación de Merquel permitirá comenzar a discutir una propuesta concreta dentro del justicialismo local, mientras los demás sectores continúan resolviendo sus candidaturas y estrategias electorales.

Estefanía Bordoni: gestión, obra pública y buenos indicadores de imagen para disputar su primer mandato

En Tornquist, el escenario presenta características diferentes. Estefanía Bordoni se encamina a disputar por primera vez la intendencia como candidata, después de asumir la conducción del Ejecutivo municipal el 18 de diciembre de 2025, tras la renuncia de su padre, Sergio Bordoni, quien se incorporó al directorio del Banco Provincia.

Su designación se produjo por haber sido la primera concejal electa de la lista ganadora en 2023, correspondiéndole completar el mandato hasta el 10 de diciembre de 2027.

Estefanía no llegó al Ejecutivo sin experiencia administrativa. Anteriormente se había desempeñado como secretaria de Hacienda, adquiriendo conocimiento sobre el funcionamiento municipal y la administración de los recursos públicos.

Durante estos meses, su gestión avanzó en diferentes proyectos y obras, entre los que se destacan:

La entrega de 48 viviendas sociales en Tornquist.

Las gestiones para construir otras 20 viviendas en Sierra de la Ventana.

El anuncio de una inversión de 90 millones de pesos para ampliar el Centro Universitario Elsa Kaltenbach.

La inauguración de la Delegación Municipal de Villa Serrana La Gruta.

Las inversiones y proyectos vinculados con educación, infraestructura y servicios públicos.

Al igual que sucede en Saavedra, Tornquist tampoco está ajeno a las confrontaciones políticas y mediáticas. Bordoni y algunos integrantes de su Ejecutivo han sido objeto de cuestionamientos que desde el oficialismo consideran operaciones de desgaste.

En medio de ese escenario, la intendenta mantiene una agenda pública vinculada con la concreción de proyectos, las gestiones ante organismos provinciales y la atención de las necesidades de las distintas localidades.

En julio pasado, durante una entrevista radial, la propia Bordoni reconoció sus intenciones de continuar al frente del municipio después de 2027.

Según la información electoral que maneja Ciudad Noticias, el relevamiento que circula en ámbitos de la Sexta registraría indicadores favorables de imagen para la actual intendenta. Paralelamente, todavía no aparece públicamente una candidatura opositora definida.

Su desafío será transformar los resultados de estos dos años de gestión en una propuesta electoral propia, que le permita obtener por primera vez un mandato como intendenta directamente elegido por los vecinos de Tornquist.

María Fernanda Bevilacqua: una sucesión con mayores interrogantes en Villarino

Más alejado geográficamente, el distrito de Villarino también comienza a discutir su futuro político.

Allí aparece el nombre de María Fernanda Bevilacqua, hija del actual intendente Carlos Bevilacqua, como una de las dirigentes que podrían representar la continuidad del espacio político que gobierna el municipio.

Fernanda cuenta con experiencia legislativa provincial. En 2017 accedió a una banca en la Cámara de Diputados bonaerense mediante un acuerdo entre Acción por Villarino y el Frente Renovador de Sergio Massa. Posteriormente integró el Frente de Todos y renovó su mandato legislativo para el período 2021-2025.

Sin embargo, su situación presenta diferencias respecto de los escenarios de Saavedra y Tornquist.

Una eventual candidatura deberá convivir con el desgaste que naturalmente supone una administración municipal de más de una década, además de afrontar el desafío de construir una identidad política propia, diferenciada de la figura de su padre.

A diferencia de los otros dos distritos, Ciudad Noticias no dispone de un sondeo específico que permita establecer actualmente la imagen pública de María Fernanda Bevilacqua.

El comportamiento de la oposición, la conformación de las listas y la capacidad de Acción por Villarino para renovar su propuesta política serán elementos determinantes en la construcción del escenario electoral.

Por el momento, su candidatura no ha sido confirmada oficialmente.

Tres dirigentes y tres escenarios políticos diferentes

La Sexta Sección Electoral comienza a ofrecer un panorama interesante de cara a 2027, con mujeres que cuentan con experiencia en distintos niveles de la administración pública.

En Saavedra, Marisol Merquel reúne antecedentes municipales, provinciales y nacionales, además de una extensa trayectoria dentro del justicialismo. Su anuncio de diciembre, conforme a la información que maneja este medio, marcará el comienzo de una nueva etapa para el PJ distrital.

En Tornquist, Estefanía Bordoni tendrá la posibilidad de presentar los resultados de una gestión que ya cuenta con obras concretadas y proyectos en ejecución, como parte de su eventual candidatura para obtener su primer mandato por el voto popular.

En Villarino, María Fernanda Bevilacqua deberá construir una propuesta política en medio de una sucesión que todavía no está definida y de la cual tampoco se conocen mediciones públicas de intención de voto.

Los relevamientos que circulan entre referentes de la Sexta podrían aportar mayores precisiones durante los próximos días.

Diciembre comenzará a despejar algunas incógnitas de un escenario electoral que, aunque todavía tiene un largo recorrido por delante, ya empezó a movilizar las estructuras políticas del sudoeste bonaerense y son tres mujeres las que aparecen en escena.