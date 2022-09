La separación de Mariana Brey aumentó los rumores de romance con Jorge Rial: “La cosa va como puede”

Mariana Brey y Jorge Rial están en boca de todos debido a los rumores de un romance, sin embargo, ante la separación de la panelista, los comentarios crecen aún más.

Desde hace varios días se especula con que Mariana Brey y Jorge Rial estarían comenzando una relación amorosa, sin embargo, pese a que ambos lo desmintieron, ella se separó y los rumores siguen en crecimiento.

La panelista de Socios del Espectáculo aseguró en el programa que ella se encontraba en una buena situación, pero cuando le preguntaron sobre su separación señaló: “La cosa va como puede. Preservo a los hijos y cuido a la familia, eso seguro. Estamos bien, somos familia. No hay nada, ya lo dije. No hay nada raro”. Ante esta situación, Mariana aseguró que no se siente como una figura pública como para tener que dar explicaciones sobre su vida privada.