La saavedrense Ludmila Roth le dio la victoria a Sarmiento en el clásico frente a Peñarol

(Por Ciudad Noticias): Fue triunfo por 2 a 0 en el partido adelantado del fútbol femenino de la Liga Regional de Coronel Suárez, disputado en la cancha de Sarmiento.

Sarmiento se quedó con el clásico frente a Peñarol al imponerse por 2 a 0 en el encuentro adelantado correspondiente al fútbol femenino de la Liga Regional de Coronel Suárez.

El partido se disputó en la cancha de Sarmiento y tuvo como protagonista a la saavedrense Ludmila Roth, quien fue clave para que el conjunto local pudiera quedarse con la victoria.

Con este resultado, Sarmiento se impuso ante su clásico rival en uno de los encuentros destacados de la jornada adelantada del certamen femenino regional.

Para Saavedra, la actuación de Roth le dio además un atractivo especial al partido, con una futbolista de la localidad teniendo una participación decisiva en el triunfo de su equipo.