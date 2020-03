La Rosalía encendió la mecha de la sensualidad con unas fotos casi al desnudo recostada en su cama. Sus fans rápidamente le expresaron amor y hasta la dibujaron.

Las redes sociales estallaron luego de que Rosalía postee una imagen al desnudo en sus redes sociales. Mientras disfruta de un éxito inigualable, la cantante española se toma el tiempo mostrar toda su sensualidad.

Sus 10,4 millones de seguidores en Instagram y 1,3 millones de fans en Twitter vieron a la Rosalía posando casi al desnudo sobre su cama, tapada de la cintura para abajo con una sábana y dejando todo a la imaginación.

En tan solo 10 horas, la imagen alcanzó los 10 millones de likes y los 19.000 comentarios, entre los que se destaca el saludo de su amiga Kylie Jenner. Sus seguidores hasta le dedicaron un dibujo un tanto parecido a la artista.

Recientemente, la Rosalía dio una entrevista en la que habló de su éxito y si tiene miedo de no cumplir expectativas: “Hago la música en la que creo. Y me siento comprometida con ella. Yo no entiendo otra cosa que no sea hacer música. Intento que el proceso creativo sea el que tenga que ser, independientemente de la respuesta del público. Sí puedo controlar la forma en la que lo sirvo: las fotografías del disco, la puesta en escena. Pero no lo que pasa después. Ahí, pido a Dios que mi música siempre pueda conectar con los demás…”.

Sobre el rol de la mujer en la música dijo: “Me inspiran mujeres poderosas, que lideran sus proyectos, como Björk o Lauryn Hill. Las mujeres no tenemos suficiente crédito en la música. Si trabajas en un equipo con chicos, se presupone que la chica solo interpreta. Y yo soy compositora y productora. Siempre va a ser una lucha”.