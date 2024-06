La respuesta de Wanda Nara cuando la cuestionaron por sus ostentaciones

De camino a la Argentina junto a su familia, Wanda Nara compartió un video del viaje en avión privado y una usuaria la criticó por “ostentar”. Fiel a su estilo, la empresaria salió al cruce.

“Argentina ahí vamos”, escribió la mediática junto a una grabación en la que mostraba su viaje en avión privado junto a su marido, Mauro Icardi, sus hijos Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, y su incondicional amigo Kennys Palacios.

El posteo no pasó inadvertido entre los más de 17 millones de seguidores de la conductora. “Llegando”, “Acá estamos”, “Me mata como los hijos de Wanda viajan en avión como nosotros en el bondi, tren o remis”, “¡El que puede, puede! Me mató el equipaje. . . Claro, son un batallón jaja”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Sin embargo, Wanda reparó en la crítica de una usuaria que opinó: “No me banco que ostente tanto”. “Deja de seguirme, mi amor, no puedo inventarme una vida que no tengo para hacerte feliz”, retrucó la empresaria haciendo estallar de risas a sus seguidores.