La respuesta de Klhoé Kardashian a un seguidor que la criticó por sus cirugías estéticas

La familia Jenner-Kardashian son de las más mediáticas del mundo y su alta exposición no sólo implica que tengan muchos fans, sino que también las vuelve objeto de críticas en las redes sociales. Una de las cuestiones que más controversia genera son sus numerosos retoques estéticos. En las últimas horas, Khloé Kardashian fue cuestionada por un seguidor en Instagram, que opinó sobre su nueva cirugía facial. El mensaje lo dejó luego de que la empresaria publicara un video de su rutina de ejercicios. «¿Echas de menos tu antigua cara?», comentó uno de los usuarios debajo del posteo. Lejos de quedarse callada y dejar pasar el mensaje, Khloé dio una breve pero contundente respuesta: «No». De inmediato, sus admiradores la felicitaron por hacerle frente a los mensajes negativos y tomarlos con humor. «Dios mío, me encanta esta respuesta. La gente tiene que ocuparse de sus propios asuntos», «Eres hermosa y tu respuesta… épica», y «Maldita sea, es brutal esto. Me encantan tus respuestas», fueron algunas de las palabras que recibió.