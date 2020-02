La renuncia de Virginia Gallardo puso en jaque a Mariano Iúdica: Cinthia Fernández se metió en la polémica y dijo “Me trataron como una bolud”

Virginia Gallardo ofició como panelista de “Polémica en el Bar” (América TV), renunció y en base a sus dichos se generó toda una polémica con Mariano Iúdica. Una de las que salió a defenderla fue Cinthia Fernández.

“Me fui de Polémica del bar a fin de año porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, no voy a volver. Aprovecho para agradecerle a la gente que me acompañó”, había dicho Virginia Gallardo el jueves pasado.

Por su parte, Iúdica, conductor del programa, expresó: “Dejó entrever que la salida de acá fue misteriosa y que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa, y la verdad que todos los compañeros y el canal quedamos como sorprendidos. Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años”.

Luego de eso, Virginia Gallardo hizo uso de su cuenta de Twitter para contestar. “¿Sorpresa? ¿De verdad? Para mí todo lo contrario, no esperaba otra cosa, solo confirma el acierto de mi decisión, tema terminado para mí”, disparó.

A su vez, dio una entrevista con Teleshow en la que fue aún más picante: “¿De verdad soy una loca que después de 12 años de trabajo renuncia a un programa estando embarazada, para dejarlos mal? No me hago la víctima. Veré más adelante qué sucede. Por supuesto que no los incluye a todos, pero… ¿decir que no entienden nada? ¿Que nadie sabe qué paso? Me parece una falta de respeto”.

En este contexto, Cinthia Fernández salió a dar su visión (más que autorizada porque ella estuvo en el programa y en 2018 se dio de baja “por miedo”). ¿A qué? “A que te cierren las puertas”, expresó en diálogo con Ciudad.

Relizando una comparación, reveló: “Al igual que ella, sufrí un montón de cosas que no pueden pasar. Me trataron como una bolud* y me hicieron sentir muy mal”. También definió como “espantoso” al trato que recibió por parte de Iúdica.

“Se río de mí en mi cara. Decía que nunca sabía las cosas que pasaban, ¡mentira! Tenía atrasos de dos o tres meses para cobrar. En un momento, solo me quedaban 3.000 pesos en el banco para poder darles de comer a mis hijas”, concluyó.