La relajada sesión de estudio de Sol Pérez,en bikini y al borde de la piscina .

Sol Pérez, al igual que Cinthia Fernández, Mónica Farro o Vicky Xipolitakis, ganó reconocimiento después de haber pasado por realities como «Combate» y «Bailando por un Sueño». Actualmente, Sol se dedica a la conducción y goza de una gran popularidad en las redes sociales. Cuenta con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Sus admiradores enloquecen cada vez que sube una foto. La conductora suele sobrepasar el millón de me gustas cada vez que publica algo en esta red. Hace unas horas, volvió a impactar con su look de estudio. Sol Pérez posó en bikini, junto a una piscina y a la luz del sol de la mañana. «Siempre estudiando por acá», escribió la «chica del clima»

Sol Pérez se está preparando para ser abogada. La conductora de Canal 26 retomó su carrera universitaria durante la cuarentena, ya que se encontraba con más tiempo libre que antes y pensó que este era el momento perfecto para recibirse. Según comentó anteriormente en televisión, no le queda nada para poder tener su título en sus manos.

«Lo hago porque yo quería terminar la carrera pero también me da la tranquilidad de decir ‘yo también tengo un título si es lo que vos necesitás’. ¿Cuántos conductores hay que ni siquiera terminaron el secundario?», comentó Sol en la mesa de Juana Viale. «A los hombres no se les pregunta, pero a la mujer se la cuestiona por todo. Siempre tenemos que dar explicaciones», dijo.

«Yo digo, bueno, voy a seguir con mi vida y voy a terminar mi carrera. Además porque uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida. Capaz que el año que viene este trabajo no me gusta y quiero hacer otra cosa», contó. Y sobre sus planes a futuro agregó: «Siempre me gustó el Derecho Penal Tributario, pero no sé, tengo que pensarlo».