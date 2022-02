La reacción del público al debut de Flor Jazmín Peña en 100 argentinos dicen

Para sorpresa de la ahora conductora, los comentarios no fueron negativos y, a minutos de comenzar el programa, el programa se ubicó en las primeras tendencias en Argentina con buenas repercusiones. Claro que no faltó el que cuestionó el vestuario azul que usó Flor similar a la escenografía, la poca energía de la bailarina y aquel que exclamó por el regreso del conductor original de 100 argentinos dicen.

Bueno hoy es mi turno churris. Arranca mi semana conduciendo #100ArgentinosDicen TE LO PIDO X FAVOR NO ME DEFENESTREN TWITEROS jajajaj que es mi primera vez. Tan sorpresa cómo todos uds de haber podido tener esta oportunidad, ojalá se diviertan mirando el programa pic.twitter.com/IVjQAXKlhC — Florencia Jazmín (@florjazminpe16) February 7, 2022

“Me quedo con Fede…. está chica le pone onda, pero no suficiente… Fede o Naza… #100ArgentinosDicen metieron tanto gil a conducir que cuando venga el gil titular no van a tener mas televidentes”; “@dariobarassi volve …los Dinero Rápido tienen menos suspenso que una final de Gran Hermano #100ArgentinosDicen”, fueron algunos de los comentarios no tan buena onda que recibió.

Sin embargo, otros felicitación a la joven: “Grosa bailando y conduciendo flor! #100ArgentinosDicen”; “Desde que Barassi se tomó vacaciones, no volví a ver el programa, pero hoy por Flor sí. Lo que genera ésta mujer, por Dios. Dulce. Sencilla”; “Nada es lo mismo sin el gordo. Pero una divina Flor Jazmin. Con este reemplazo si vale la pena ver el programa #100ArgentinosDicen”, escribieron otros.

En tanto que el rating de 100 argentinos dicen, que es lo que importa a las autoridades de El Trece, estuvo a la altura y tuvo picos de 4.5 puntos enfrentando a Zuleyha (Telefe) con picos de 8 puntos.

-> Así fue su debut en la pantalla