La reacción de Zaira Nara cuando le dijeron que hace buena pareja con Benjamín Vicuña: “Lejos de estar buscando algo”

Zaira Nara anunció recientemente que se separó de Jakob von Plessen y en las últimas horas, ya le consultaron por un posible affaire con Benjamín Vicuña. ¿No será mucho?

A poco de haber anunciado que se separó del padre de sus hijos, Jakob von Plessen, Zaira Nara habló de su delicada situación sentimental y fue determinante al momento de ser consultada por Benjamín Vicuña como posible candidato para entablar un vínculo amoroso.

“Recién lo vimos a Benjamín que está recién separado y solo. Podrían hacer una linda pareja”, fue el punzante comentario que lanzó el cronista de LAM, programa que se emite por la pantalla de América TV.

A lo que Zaira Nara reaccionó sin dudarlo: “No. O sea, me parece una buena persona, lo conozco hace un montón; pero estoy lejos de estar buscando algo”. Y agregó de forma contundente: “¿Si estoy abierta al amor? Estoy abierta para seguir con todos mis compromisos laborales que, gracias a Dios, es un año de mucho trabajo. Y no, estoy para eso nada más”.

La reacción de Pampita cuando le preguntaron por Zaira Nara y Benjamín Vicuña

Al estar ambos separados, se empezó a hablar de un aparente affaire y al ser consultada, Pampita Ardohain no ocultó su sorpresa por la pregunta.

El mismo movilero de LAM fue quien le dijo: “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer una linda pareja”.

Acto seguido y tras abrir los ojos en señal de asombro, la esposa de Roberto García Moritán se sinceró: “Yo no me quiero meter en esas cosas”.

Y concluyó: “Imagínate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”, dejando en claro que son libres para decidir y que ella no estaba interesada en comentar al respecto.

