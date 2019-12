¡La reacción de Úrsula Corberó al conocer a un fan que se tatuó su rostro!

Tras el éxito de la serie La Casa de Papel, Úrsula Coberó llegó a convertirse en una de las actrices más famosas de España y el mundo. Debido a la importancia de su personaje, su sensualidad y su carácter fuerte, la actriz conquistó los corazones de miles y miles de personas. Uno de ellos, para dejarlo bien en claro, decidió tatuarse su rostro en su cuerpo y debido a ello tuvo la oportunidad de conocerla.

En una cuenta de Instagram creada por los fans de la ficción sobre los astutos atracadores compartieron una fotografía del momento en que un fanático conoció a Úrsula y le mostró su homenaje. El joven decidió realizarse el rostro de la intérprete en su pierna y al mostrárselo la reacción de ella causó mucho impacto dado que se mostró muy sorprendida y posó muy divertida.

En una entrevista para El Periódico la catalana contó qué es lo que más le gusta de su personaje y en qué se parecen. En principio, reveló que desde que interpretó a Tokio muchos le dicen que ha cambiado. “La gente me dice que me veo diferente, que hasta visto distinto. Y es que por primera vez en mi vida me he tragado al personaje. Nunca antes le había dado ocho vueltas”, expresó.

Con respecto a qué tienen en común señaló: “Tengo defectos, como todo el mundo, pero me considero una persona fuerte. Soy valiente en el sentido de la vida. Evidentemente, me he encontrado baches, porque la vida no es fácil, pero tengo alma de Tokio.Y soy cañera, aunque esto me sale más con la gente que me quiere. Pero tengo un humor ácido e incluso mis amigas son heavies”.

Sobre su personalidad y la exposición reflexionó: “Durante un tiempo fui muy celosa de mi vida privada y no me sirvió de nada. Intento ser cautelosa, pero cuando tengo un ataque de amor, como soy bastante visceral, lo tengo que soltar. Es que nunca sabes cuáles son los límites; no sabes qué haces bien o mal, porque a nadie le educan para ser un personaje público. A no ser que seas de la realeza”. Y cerró: “Pero intento ser feliz y hacer las cosas que me salen del corazón y del instinto. Eso sin hacer daño a nadie, evidentemente”.