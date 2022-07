La reacción de Laurita Fernández tras las acusaciones de Estefi Berardi

Laurita Fernández fue contundente tras las graves acusaciones que realizó en su contra Estefi Berardi. La panelista de LAM denunció que la bailarina la dejó afuera de Bienvenidos a bordo y tras ser consultada por el tema, sorprendió con su reacción. Una nueva interna surgió en los últimos días, entre la panelista de América TV y la conductora de El Trece. Anoche, en diálogo con el móvil de LAM, Laurita Fernández fue consultada por las acusaciones de Berardi: «Ay, no perdón no contesto nada de lo que pueda llegar a decir», lanzó Fernández y se dio media vuelta. No es la primera vez, que Berardi acusa a Laurita y esta vez, fue la propia bailarina quien no le siguió el cruce: «La onda que tira no va a ser devuelta por mí, le mando un saludo (…) No voy a contestar ni me voy a subir a absolutamente nada de lo que pueda llegar a decir». Por su parte, Berardi lanzó: «Yo la banco pero el tema es que lo hace por atrás, dice ´no voy a contestar esa onda´y por atrás levanta el teléfono, manda mensajitos». 📺 Laurita Fernández ninguneó a Estefi Berardi 🎙️ Cc #LAM @elejercitodelam @AngeldebritoOk @estefiberardi pic.twitter.com/xQwoHPeMee — América TV (@AmericaTV) July 28, 2022