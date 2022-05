La reacción de Jey Mammón tras recibir un tierno mensaje de un niño

Inti es un pequeño fanático del conductor de la Peña de Morfi, su mamá viralizó el video en las redes sociales y recibió una sorpresiva respuesta.

Mientras se prepara para su regreso a la Peña de Morfi y su debut en el teatro, tras haber transitado el coronavirus, Jey Mammón enterneció a sus seguidores luego de responderle a un niño que le grabó un mensaje y se volvió viral.

En su cuenta de Twitter, Lucía Cantoni compartió el mensaje que le grabó el pequeño y pidió ayuda a sus seguidores para lograr que llegue a oídos del condutor: «Hola Jey, Inti es tu súper fan. Miró todos los programas de Los Mammones y ahora mira la Peña de Morfi, para verte.

Ojalá nos contestes, él espera tu mensaje», expresó la mamá del pequeño.

Inti es un niño con síndrome de Down y enterneció a los usuarios de Twitter al mandarle saludos a Jey y en el final del mensaje celebró el Martín Fierro que obtuvo el conductor por Los Mammones. De inmediato, varios seguidores etiquetaron al humorista, quien no tardó en responder: «Hola Inti, ¡Qué hermoso y dulce que sos!. Me encantaría conocerte, ahora arreglamos por privado. Te quiero mucho».

Por su parte, la mamá del pequeño agradeció a quienes colaboraron en difundir el mensaje y celebró la respuesta de Jey: «Sos enorme, mil gracias por responder. Inti te ama».