La reacción de Cinthia Fernández ante la noticia del noviazgo de Martín Baclini: “No me siento bien”

Cinthia Fernández salió en vivo en Siempre Show (Ciudad Magazine). La angelita no se mostró sorprendida por la noticia, pero sí se la escuchó bastante triste.

“No, no me siento bien. Gracias. Mañana tengo que ir a trabajar a LAM y prefiero meterle a eso. En la voz me escuchás que no estoy bien. Así que gracias”, fue el primer audio.

“Estoy mal, más de lo mismo. Pero bueno nada, me voy a poner a manejar. Perdoname”, finalizó.

In fraganti

Martín Baclini, otra vez, en boca de todos. El empresario estaría empezando una relación nueva. ¿La chica en cuestión? Agustina Agazzini, ex de Gastón Soffritti. Fueron pareja, y también bailaron juntos en ShowMatch.

“Toda la semana fueron a cenar juntos, pero se cuidan para no darse la mano, o un beso”, contó Noe Antonelli, una de las conductoras de Siempre Show (Ciudad Magazine).

Pero Agustina subió una storie en la lancha de Baclini el último fin de semana. Gastón Soffritti, su ex pareja, se separó de ella por una infidelidad con un cantante… Agustín Bernasconi, del grupo MYA.

Separados en la pista: hace unos días Martín Baclini reconoció que le encantaría enfrentar a Cinthia Fernández en el próximo Bailando, en medio de una pelea con ella que se enojó por un chiste sobre sus hijas que hizo él.

El empresario visitó Nosotros a la mañana y admitió sus ganas de participar en la próxima temporada de Showmatch, aunque de la producción “nunca me llamaron”.

“Si es con una pareja que pueda llevar alegría y felicidad a la pista, sí. si es para sumar conflicto, no. Sé que con Mariana Antoniale y Luciana Salazar voy a restar”, explicó al ser consultado por sus potenciales parejas de baile.

Baclini aclaró que “sé que le haría daño a Cinthia que es la que me trajo al medio. Estoy sentado acá gracias a Cinthia y no lo haría sabiendo que le voy a hacer daño. Con Luciana y con Mariana no porque con Cinthia tuve una historia. Con Loli también tuvo algunos encontronazos”.

“Aceptaría bailar con una bailarina y que Cinthia también esté, claro. Me encantaría que esté Cinthia antes que yo porque ella necesita el trabajo. Ojalá esté”, cerró Martín.

