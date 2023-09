La profunda reflexión de Tomás Holder sobre la exposición y los haters: «Es un mundo difícil»

Tomás Holder alcanzó un notable reconocimiento por ser influencer en TikTok, pero el pico máximo de su fama se dio luego de ingresar al reality show Gran Hermano. El participante fue duramente criticado y eliminado en la primera placa por mostrarse soberbio, superficial y combativo. Sin embargo, al salir del juego, contó que se trató de un personaje y que él no era así. El joven de 21 años sufrió episodios de ansiedad y cayó en el descontrol y las drogas luego de su paso por la casa más famosa del país, hasta que pudo darse cuenta que no era el mejor camino que podía tomar. Actualmente, forma parte del Bailando 2023 y en su corta carrera en los medios, ha recibido muchas criticas por su forma de ser y, en más de una oportunidad, confesó sentirse colapsado por la exposición y los haters. Hace algunas horas, compartió un profundo descargo en sus redes sociales, que tituló como ‘Lo intento’: «Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes, intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy, dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser ‘aceptado'» comenzó. «Ese pibe con músculos, soberbio y con la cabeza en alto no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mierda en la que vivimos. Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones, que no las hago con maldad sino con inocencia, y dignas de un chico 21 años, nunca fui un pibe malo, pero se me tildo muchas veces de ello» agregó en el escrito que publicó en su cuenta oficial de Instagram. «Creído, soberbió, insoportable y muchas cosas más tuve que escuchar, lo que no entienden que es que vivimos en un mundo difícil y pertenecer al mundo de la fama, la tele, es muy difícil, no es para cualquiera, sino tenés la cabeza fría te comen rápido» aseguró y confesó: «Muchas veces la ansiedad se apodera de mi y te quedas paralizado, sin casi poder respirar, pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show». «Por otro lado siempre digo que soy un agradecido por el lugar en donde estoy… no cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios, por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras, solo a veces tomo malas decisiones, pero aún así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera» finalizó.