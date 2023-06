La profunda reflexión de Sofia Jujuy luego de la infidelidad de su novio: «Nadie muere de amor»

Bautista Bello viajó a Río de Janeiro el pasado fin de semana largo y fue fotografiado en un boliche besando a otra mujer. A partir de ese momento, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez vive un calvario. Los últimos días se mostró muy desilusionada en redes sociales, reveló que tenían planes de formar una familia con su novio y que ella le había regalado un viaje a Europa recientemente por su cumpleaños.

Hace pocas horas, en su cuenta oficial de Instagram compartió una profunda reflexión sobre lo sucedido: «Ay que importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando. ¡Que importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos! Que flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro» escribió.

«Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo… mujeres las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención! No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Que fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas» agregó y reveló que no es la primera vez que le toca vivir una situación semejante: «Yo ya voy como por la cuarta, y sigo viva».

«Pues como dicen, ‘nadie muere de amor’, aunque a veces el dolor por dentro es intensísimo, y la razón no encuentre explicación, esta vez lo voy a intentar vivir con humor» aseguró. Jujuy decidió tomarlo como un aprendizaje, «siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y está en nosotras, en cómo elegimos transitarlas» añadió.

El posteo fue acompañado por un carrusel de imágenes en las que se la ve en la playa, con una mirada triste y ojos llorosos, conectándose consigo misma y abrazándose. «Gracias a Dios me llene de herramientas para sostenerme con solidez y sentirme cada vez más fuerte internamente. Se qué voy a tener días y momentos mas tristes, más felices, pero voy a encargarme de todos los días agradecer las personas y cosas que ya tengo y las que están por llegar» finalizó.