La profunda angustia de Hernán Drago por la dura enfermedad de su papá: “Ojalá que se vaya con esa sonrisa”

En el fin de semana, Hernán Drago fue protagonista en Podemos Hablar, el programa que lleva a cabo Andy Kusnetzoff en Telefe. El programa se emite todos los sábados y concurren distintos famosos para charlar y revelar distintas cosas de la vida privada. En este caso, Hernán Drago abrió su corazón y demostró su profunda angustia.

Luego de varios testimonios de los demás participantes, llegó el momento del modelo que dio un paso al frente y contó su experiencia. La consigna del momento trataba de un mandado que cada uno de los personajes siguieron de sus familiares, por lo que aprovechó a contar el drama familiar por el que atraviesa.

Las lágrimas de Hernán Drago por el duro momento que atraviesa su papá

Cuando llegó el momento del modelo, dio un paso al frente y habló a corazón abierto: “Mi viejo está con un tema, alzheimer. De manera muy temprana tuvimos que separar a mis papás, mi mamá en su hogar, mi papá en un geriátrico porque era insostenible medicado. Se ha vuelto un niño gracias a Dios, porque evadió la realidad”, enfatizó Hernán Drago.

En este caso, el modelo relató como avanza la enfermedad en su papá: “Me confunde con mi hermano o con mi hijo. Es un momento duro, la teoría es una cosa, la práctica cuando llega a casa es más cruel y más difícil”. Luego, pasó a contar cual es el mandado que siguió de su papá y se emocionó al respecto.

Al igual que su progenitor, Drago es corredor y martillero público, por lo que reveló la razón por la que siguió los pasos de su papá: “Le fui agarrando cierto cariño, estudié eso y me recibí pero siempre entendí que no era lo que quería hacer. A la par empezó a aumentar mi caudal de castings y me convertí en modelo profesional, pero tengo el mismo título que mi viejo”.

Así mismo, habló del orgullo que le genera eso: “No lo tomo como un mandato, sino como un orgullo, porque cuando me recibí, se enorgulleció mucho”, reveló mientras lagrimeaba. “Me vio siendo un tipo entero, derecho y feliz. Ojalá se vaya con esa sonrisa que tiene hoy. No sé cuánto tiempo más pasará así”, agregó.