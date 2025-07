La productora de Tinelli saldó su deuda con Florencia Peña: cuánto le pagó

Después de varias semanas de tensión y declaraciones cruzadas, Florencia Peña recibió el pago correspondiente por su trabajo como conductora del Cantando 2024, producido por La Flia, la empresa de Marcelo Tinelli. La actriz se había sumado recientemente a la lista de artistas que manifestaron públicamente la falta de pago por parte de la productora, entre los que también se encuentran su hijo Juan Otero y la actriz Luisa Albinoni.

La confirmación del cobro llegó de parte del propio Tinelli en diálogo con el programa Puro Show (El Trece), donde intentó dar claridad sobre la situación y reconoció estar desinformado al respecto. “Lo que dijo Flor Peña en Puro Show, no lo sabía. Hablé con Fabián Escoltore, que es mi administrador, la persona que maneja mis finanzas y la relación con los proveedores, y se puso al día con todo”, afirmó el conductor televisivo, dejando en evidencia que no estaba al tanto de los atrasos.

En la misma conversación, Tinelli aseguró que el conflicto se resolvió a través de los canales formales correspondientes: “Él había hablado con los abogados de Flor Peña y estaba todo pago. Esperando que se acredite quizás una parte del dinero para Flor y su hijo, sí, pero ya estaba establecido el pago correspondiente para Flor Peña y su hijo. En primer lugar, eso quiero aclararlo”.

También saldó su deuda con Luisa Albinoni

Además del pago a Florencia Peña y a su hijo, Marcelo Tinelli también reconoció que le debía dinero a Luisa Albinoni, otra de las figuras que participó del programa y denunció públicamente la falta de cumplimiento contractual. El empresario aseguró que esa situación también fue resuelta recientemente: “Segundo, me enteré por Luisa Albinoni que le debía plata. ¿Cuánto le debía a Luisa? 400 mil pesos. Eso también se pagó y está acreditado”.

Sin embargo, Tinelli no ocultó su desconcierto ante la decisión de los artistas de ventilar el tema en los medios, lo que lo llevó a hacer una reflexión al aire: “Y acá es donde yo empecé a preguntarme por qué me quieren pegar todos”. Su frase despertó críticas en redes sociales y en los programas de espectáculos, donde muchos opinaron que el foco no debería estar en las formas de la denuncia, sino en la falta de pago en sí.

Una de las voces más contundentes fue la de la panelista Fernanda Iglesias, quien cruzó en vivo a Tinelli por su postura. Desde Puro Show, respondió directamente: “Flor Peña cobró ayer lo que le debían, que eran 18 mil dólares después de haber hablado públicamente. No hay una operación, vos no pagaste y la gente está enojada”.