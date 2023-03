La Princesita Karina sorprendió a todos pidiéndoles que no vayan a su show: los motivos

La Princesita Karina tiene programas fechas próximas en el Teatro Ópera el 15 de abril y en La Trastienda el 16 y 17 de mayo, sin embargo sorprendió a todos cuando le pidió a su público que no asista a los shows. La increíble solicitud la realizó el pasado domingo cuando asistió como invitada al primer programa del 2023 de La peña de Morfi, mientras la locutora anunciaba sus próximas presentaciones, la cantante arrojó: «No vayan. Es un show muy especial sólo para seguidores muy leales de la primera etapa». Frente al cuestionamiento del conductor del ciclo de Telefe, sobre su inesperado petitorio, la artista aclaró «es sólo para los más leales. No voy a cantar ‘Corazón mentiroso’ ni nada de lo que quieren escuchar» y agregó «dura como 5 horas, los que no conocen los primeros temas se van a aburrir». Finalmente, la Princesita tuvo que salir a aclarar los motivos puntuales de sus dichos: «Yo no me siento cómoda diciéndote solo ‘veni, va a estar genial’ (que es verdad), sin avisarte antes que no hacemos cumbia, que son temas versionados míos y covers de otros artistas, onda bar, solo para venderte una entrada» comenzó. «Sentía ganas de aclararlo. Mi sinceridad siempre ante todo. Soy así. Se que es raro de escuchar, pero no estoy borracha ni soy boluda como leí por ahí. Se llama honestidad aunque escasee en estos tiempos» agregó y finalizó «a fin de año cierro a lo grande y ahí si. Agárrate. Los quiero».