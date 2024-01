La policía aprehendió a dos masculino y luego uno de ellos quedó detenido.

(Por Ciudad Noticias): En la madrugada del domingo, cerca de las 5:00 hs, dos personas del sexo masculino, oriundos de la localidad de Saavedra, generaron una serie de delitos, tanto dentro del local nocturno “Amnesia”, como fuera del mismo.

Uno de ellos, que en principio pagaba con una aplicación trucha de “Mercado Pago” dentro del local bailable, fue identificado como GUAIMAS, EDELMAR EFRAIN.

Cómo funciona ésta aplicación:

Se hace la transferencia, la otra persona observará que el pago le ingreso, pero a los tres minutos, el mismo desaparece. Poco después de lo acontecido, las empleadas del boliche tomaron conocimiento de la estafa y el propietario dio intervención a la seguridad con el que cuenta el lugar e hizo echar a Guaimas.

Más tarde, el segundo sujeto, identificado como BILOTA CENTURIÓN, se encontraba aún dentro de las instalaciones del local, cuando pasadas las 4:00 hs salió y una hora después, comenzó a tener inconvenientes de peleas en las afueras de la disco. Tanto Bilota como Guaimas, fueron los autores del robo en una vivienda cercana a “Amnesia” donde se hicieron de un parlante de unos 80 cm de alto, un mini parlante y bolso con distintas pertenencias.

Una vez que violentaron la vivienda, volvieron hacia la zona del boliche donde abrieron un vehículo FORD ESCORT, propiedad del comunicador saavedrese Pablo Peralta a quien le ocasionaron daños debajo del marcador de velocidad, rompiendo palanca del levanta capot, cables y donde quedó constatado por personal de la policía pigüense que intentaron hacer puente para arrancar el rodado.

Cuatro móviles de la policía de la vecina ciudad, quienes actuaron con mucha rapidez, evitaron la fuga de los dos masculinos que cometieron varios delitos en cuestión de cuatro horas y todos, en el mismo radio.

Dos de los uniformados, fueron agredidos, uno de ellos, recibió un golpe en uno de sus brazos.

Pese a las agresiones que recibían los policías, actuaron siempre con serenidad, hasta lograr reducir sin violencia alguna a quienes fueron esposados y llevados rápidamente a los calabozos de Comisaría Primera.

GUAIMAS ELDEMARA quedó en calidad de aprehendido y a las pocas horas recuperó la libertad, en tanto que Bilota, continúa como detenido ya que tiene una condena anterior y se espera la decisión de la justicia si con lo sucedido, queda firme o no.

El hecho fue caratulado como “Robo agravado y hurto en curso real” y con número de causa 29.571/23.

En tanto que el comunicador damnificado, escribió en sus redes sociales:

“Quiero agradecer a todo el personal policial de la ciudad de Pigüé, que actuaron con mucha celeridad y evitaron algo que pudo terminar de la peor manera. Más allá de los daños, me quedo con el desempeño fuera del boliche, y en las instalaciones de la comisaria donde siempre se me atendió con mucho respeto y predisposición. Como mensaje luego del mal momento, insto a toda persona que llegue a sufrir algo similar, acudir a la policía, porque quedó demostrado que cuando uno se compromete, la policía hace su trabajó y se dan los resultados que esperamos, que es el de resolver el o los delitos”, culminó en su descargo el propietario de LA ZERO FM.